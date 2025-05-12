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СМИ: в новой версии iOS ИИ будет оптимировать работу батареи iPhone - 12.05.2025, ПРАЙМ
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СМИ: в новой версии iOS ИИ будет оптимировать работу батареи iPhone
СМИ: в новой версии iOS ИИ будет оптимировать работу батареи iPhone - 12.05.2025, ПРАЙМ
СМИ: в новой версии iOS ИИ будет оптимировать работу батареи iPhone
Компания Apple планирует представить в новой версии своей операционной системы iOS функцию, которая с помощью искусственного интеллекта позволит оптимизировать... | 12.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-12T22:11+0300
2025-05-12T22:11+0300
экономика
технологии
apple
iphone
ios
искусственный интеллект
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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Компания Apple планирует представить в новой версии своей операционной системы iOS функцию, которая с помощью искусственного интеллекта позволит оптимизировать использование мощности батареи iPhone, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники. "Компания планирует ввести режим управления батареей с помощью искусственного интеллекта в iOS 19, обновлении программного обеспечения iPhone, которое будет представлено в сентябре… Обновление будет анализировать то, как человек пользуется устройством, и вносить коррективы для экономии энергии", - пишет агентство. Отмечается, что для создания технологии, которая будет частью платформы Apple Intelligence, компания использует данные о заряде батареи, собранные с устройств пользователей, чтобы понять тенденции и сделать прогноз о том, когда следует снизить энергопотребление определенных приложений и функций. Источники агентства также указывают, что на экране будет появляться индикатор, показывающий, сколько времени потребуется для зарядки устройства. Блумберг также добавляет, что обновление нацелено на грядущие более тонкие модели будущей линейки iPhone 17. Из-за нового дизайна смартфоны будут иметь гораздо меньшую батарею и меньшее количество часов работы. Таким образом, оптимизируя время автономной работы смартфона, Apple стремится компенсировать физические ограничения. При этом функция будет доступна на всех моделях iPhone после установки iOS 19. Ранее Блумберг также сообщал о том, что в новой версии iOS будет представлено крупнейшее более чем за 10 лет обновление интерфейса iPhone. Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, смартфонов, умных часов и программного обеспечения.
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технологии, apple, iphone, ios, искусственный интеллект
Экономика, Технологии, Apple, iPhone, iOS, искусственный интеллект
22:11 12.05.2025
 
СМИ: в новой версии iOS ИИ будет оптимировать работу батареи iPhone

Bloomberg: Apple введет в новой версии iOS оптимизацию работы батареи iPhone на основе ИИ

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСтарт продаж iPhone 13
Старт продаж iPhone 13 - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Компания Apple планирует представить в новой версии своей операционной системы iOS функцию, которая с помощью искусственного интеллекта позволит оптимизировать использование мощности батареи iPhone, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"Компания планирует ввести режим управления батареей с помощью искусственного интеллекта в iOS 19, обновлении программного обеспечения iPhone, которое будет представлено в сентябре… Обновление будет анализировать то, как человек пользуется устройством, и вносить коррективы для экономии энергии", - пишет агентство.
Отмечается, что для создания технологии, которая будет частью платформы Apple Intelligence, компания использует данные о заряде батареи, собранные с устройств пользователей, чтобы понять тенденции и сделать прогноз о том, когда следует снизить энергопотребление определенных приложений и функций. Источники агентства также указывают, что на экране будет появляться индикатор, показывающий, сколько времени потребуется для зарядки устройства.
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Блумберг также добавляет, что обновление нацелено на грядущие более тонкие модели будущей линейки iPhone 17. Из-за нового дизайна смартфоны будут иметь гораздо меньшую батарею и меньшее количество часов работы. Таким образом, оптимизируя время автономной работы смартфона, Apple стремится компенсировать физические ограничения. При этом функция будет доступна на всех моделях iPhone после установки iOS 19.
Ранее Блумберг также сообщал о том, что в новой версии iOS будет представлено крупнейшее более чем за 10 лет обновление интерфейса iPhone.
Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, смартфонов, умных часов и программного обеспечения.
 
ЭкономикаТехнологииAppleiPhoneiOSискусственный интеллект
 
 
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