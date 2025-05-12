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Фондовые индексы АТР растут после переговоров между США и КНР

Фондовые индексы АТР растут после переговоров между США и КНР - 12.05.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы АТР растут после переговоров между США и КНР

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник утром поднимаются после состоявшихся на выходных переговоров по торговле между США | 12.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-12T07:53+0300

2025-05-12T07:53+0300

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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник утром поднимаются после состоявшихся на выходных переговоров по торговле между США и Китаем в Женеве, свидетельствуют данные бирж. По состоянию на 7.40 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite увеличивался на 0,37%, до 3 354,53 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,05%, до 1 991,46 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,86%, до 23 065 пунктов. Южнокорейский KOSPI поднимался на 0,65%, до 2 593,91 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,15%, до 8 243,3 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,08%, до 37 533,5 пункта. Рынки продолжают следить за развитием торговых отношений между США и Китаем. Переговоры двух стран по торговым вопросам в Женеве заложили основу для дальнейшего устранения разногласий, заявил вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн ранее в понедельник. Китай и США с 10 по 11 мая провели в Женеве переговоры на высоком уровне по торгово-экономическим вопросам. Координатором с китайской стороны выступил вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн, со стороны США - министр финансов Скотт Бессент. Совместное заявление по прошедшим переговорам будет опубликовано в понедельник. "Предполагать, что за 48 часов мог бы быть достигнут значительный прогресс, было бы несколько амбициозно", - цитирует агентство Блумберг главного стратега по рынкам JonesTrading Майкла О'Рурка (Michael O'Rourke). "Ожидается, что США понизят тарифную ставку, также как и Китай", - добавил аналитик. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Кроме того, у Соединенных Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная в связи с обвинениями в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.

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рынок, индексы, торги, китай, сша, атр