https://1prime.ru/20250512/atr-857484304.html

Фондовые индексы АТР в понедельник выросли

Фондовые индексы АТР в понедельник выросли - 12.05.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы АТР в понедельник выросли

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник увеличились, в том числе за счет оптимизма после договоренности США и Китая по... | 12.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-12T12:45+0300

2025-05-12T12:45+0300

2025-05-12T12:45+0300

экономика

рынок

торги

китай

сша

азиатско-тихоокеанский регион

hang seng index

shenzhen composite

kospi

https://cdnn.1prime.ru/img/77084/11/770841158_0:141:1500:985_1920x0_80_0_0_e02adbab4ab8db9596b477ff355283b7.jpg

МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник увеличились, в том числе за счет оптимизма после договоренности США и Китая по пошлинам, свидетельствуют данные бирж. По итогам торгов дня индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднялся на 0,82%, до 3 369,24 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite – на 1,7%, до 2 004,13 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 2,98%, до 23 549,46 пункта. Южнокорейский KOSPI вырос на 1,17%, до 2 607,33 пункта, австралийский S&P/ASX 200 – на 0,03%, до 8 233,5 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,38%, до 37 644,26 пункта. Ранее в понедельник после того, как часть рынков АТР уже была закрыта, было объявлено о договоренности по пошлинам между Китаем и США, что поддержало мировые фондовые рынки, а также стоимость доллара, нефти и европейского газа, при этом традиционно более надежное золото упало в цене. Наиболее заметный рост показал открытый на тот момент индекс Hang Seng Index, входящие в него акции китайских компаний подорожали: индекс Hang Seng China Enterprise вырос на 3%. Акции Lenovo Group подскочили в стоимости на 9,6%, JD - на 6,4%, Alibaba - на 6,15%, Baidu - на 5%. Представители США и Китая в субботу и воскресенье провели таможенные переговоры на высоком уровне. Вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн подчеркнул, что был достигнут значительный прогресс. Торговый представитель США Джеймисон Грир заявил, что в начальный период в 90 дней взаимные ставки таможенных пошлин будут снижены до 10% со стороны США, в то время как Китай снизит их до 15%, а затем до 10%, и отменит принятые им контрмеры. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Кроме того, у Соединенных Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная в связи с обвинениями в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.

https://1prime.ru/20250507/rubl-857361645.html

китай

сша

азиатско-тихоокеанский регион

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, китай, сша, азиатско-тихоокеанский регион, hang seng index, shenzhen composite, kospi