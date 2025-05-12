https://1prime.ru/20250512/benzin-857491943.html
Бензин основных сортов подорожал на АЗС Москвы за неделю
Бензин основных сортов подорожал на АЗС Москвы за неделю - 12.05.2025, ПРАЙМ
Бензин основных сортов подорожал на АЗС Москвы за неделю
Средняя цена бензина Аи-92 и Аи-95 на заправках Москвы с 5 по 12 мая выросла на 3 копейки за литр, следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА). | 12.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-12T16:23+0300
2025-05-12T16:23+0300
2025-05-12T16:23+0300
энергетика
москва
роснефть
аи-95
аи-92
https://cdnn.1prime.ru/img/84220/73/842207332_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e4ed4278463a67d7361fe40726b92150.jpg
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Средняя цена бензина Аи-92 и Аи-95 на заправках Москвы с 5 по 12 мая выросла на 3 копейки за литр, следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА). Так, литр марки Аи-92 теперь стоит в среднем 57,40 рубля, Аи-95 - 63,59 рубля. Рост средней цены Аи-95 был обеспечен сетями АЗС "Роснефти" и "Газпром нефти". При этом средние цены на бензин Аи-100 и дизельное топливо за неделю не изменились и остались на уровне 86,59 рубля и 70,50 рубля за литр соответственно. Традиционно весна и лето в России сопровождаются повышенным спросом на топливо, когда начинается посевная, а также в целом растут автомобильные перевозки, в том числе в связи с началом сезона отпусков.
https://1prime.ru/20250508/benzin-857388714.html
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84220/73/842207332_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_0fabe46352b8f1e3b46c6f26990c6818.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, роснефть, аи-95, аи-92
Энергетика, МОСКВА, Роснефть, Аи-95, Аи-92
Бензин основных сортов подорожал на АЗС Москвы за неделю
Средняя цена бензина Аи-92 и Аи-95 в Москве с 5 по 12 мая выросла на 3 копейки
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Средняя цена бензина Аи-92 и Аи-95 на заправках Москвы с 5 по 12 мая выросла на 3 копейки за литр, следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА).
Так, литр марки Аи-92 теперь стоит в среднем 57,40 рубля, Аи-95 - 63,59 рубля. Рост средней цены Аи-95 был обеспечен сетями АЗС "Роснефти" и "Газпром нефти".
При этом средние цены на бензин Аи-100 и дизельное топливо за неделю не изменились и остались на уровне 86,59 рубля и 70,50 рубля за литр соответственно.
Традиционно весна и лето в России сопровождаются повышенным спросом на топливо, когда начинается посевная, а также в целом растут автомобильные перевозки, в том числе в связи с началом сезона отпусков.
Россия заняла второе место в "Большой двадцатке" по дешевизне бензина