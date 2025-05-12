https://1prime.ru/20250512/benzin-857491943.html

Бензин основных сортов подорожал на АЗС Москвы за неделю

Бензин основных сортов подорожал на АЗС Москвы за неделю - 12.05.2025, ПРАЙМ

Бензин основных сортов подорожал на АЗС Москвы за неделю

Средняя цена бензина Аи-92 и Аи-95 на заправках Москвы с 5 по 12 мая выросла на 3 копейки за литр, следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА). | 12.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-12T16:23+0300

2025-05-12T16:23+0300

2025-05-12T16:23+0300

энергетика

москва

роснефть

аи-95

аи-92

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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Средняя цена бензина Аи-92 и Аи-95 на заправках Москвы с 5 по 12 мая выросла на 3 копейки за литр, следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА). Так, литр марки Аи-92 теперь стоит в среднем 57,40 рубля, Аи-95 - 63,59 рубля. Рост средней цены Аи-95 был обеспечен сетями АЗС "Роснефти" и "Газпром нефти". При этом средние цены на бензин Аи-100 и дизельное топливо за неделю не изменились и остались на уровне 86,59 рубля и 70,50 рубля за литр соответственно. Традиционно весна и лето в России сопровождаются повышенным спросом на топливо, когда начинается посевная, а также в целом растут автомобильные перевозки, в том числе в связи с началом сезона отпусков.

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москва, роснефть, аи-95, аи-92