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Биржи США растут на 2% после заявления Китая и США

Биржи США растут на 2% после заявления Китая и США - 12.05.2025, ПРАЙМ

Биржи США растут на 2% после заявления Китая и США

Обновлены котировки во втором и третьем абзацах, добавлен комментарий аналитика (последний абзац). | 12.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-12T17:04+0300

2025-05-12T17:04+0300

2025-05-12T17:04+0300

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Обновлены котировки во втором и третьем абзацах, добавлен комментарий аналитика (последний абзац). МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Основные фондовые индексы США с началом недели растут на 2% и более после совместного заявления представителей Китая и США о снижении взаимных импортных пошлин, следует из данных торгов. По состоянию на 16.55 мск промышленный индекс Dow Jones подскакивал на 2,59% - до 42 317,72 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 3,65%, до 18 580,57 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 2,73%, до 5 814,78 пункта. Также акции таких американских компаний как Apple, Nvidia, Tesla и Amazon дорожают на 4,9%, 4,3%, 5,9% и 7,4% соответственно. Представители Китая и США в субботу и воскресенье провели таможенные переговоры на высоком уровне. Вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн подчеркнул, что был достигнут значительный прогресс. Торговый представитель США Джеймисон Грир заявил, что начальный период в 90 дней взаимные ставки таможенных пошлин будут снижены до 10% со стороны США, в то время как Китай снизит их до 15%, а затем до 10%, и отменит принятые им контрмеры. "Более значительное, чем ожидалось, снижение пошлин между США и Китаем, пусть и временное, и создание рамок для дальнейшего обсуждения - это именно то, что фондовый рынок надеялся увидеть", - цитирует агентство Блумберг заместителя главного инвестиционного директора BMO Family Office Кэрол Шляйф (Carol Schleif).

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рынок, торги, сша, китай, dow jones, apple, nvidia, nasdaq composite