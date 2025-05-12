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Индексы Европы выросли на фоне новостей по мировой торговле

Индексы Европы выросли на фоне новостей по мировой торговле - 12.05.2025, ПРАЙМ

Индексы Европы выросли на фоне новостей по мировой торговле

Основные фондовые индексы Европы завершили понедельник ростом после новостей о снижении взаимных пошлин США и КНР, однако неопределенность на мировых рынках все | 12.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-12T19:56+0300

2025-05-12T19:56+0300

2025-05-12T19:56+0300

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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили понедельник ростом после новостей о снижении взаимных пошлин США и КНР, однако неопределенность на мировых рынках все еще наблюдается, свидетельствуют данные торговых площадок и комментарий аналитика. По итогам дня британский индекс FTSE 100 вырос на 0,59%, до 8 604,98 пункта, французский CAC 40 - на 1,37%, до 7 850,1 пункта, немецкий DAX - на 0,29%, до 23 566,54 пункта. Трейдеры в понедельник обратили внимание на новости о сделке по снижению до 10% торговых пошлин между США и Китаем с 14 мая на 90 дней. В результате Китай будет облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Штаты будут взимать с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%. При этом аналитики отмечают, что на рынке все еще наблюдается неопределенность. "Суть дела не изменилась. 90 дней отсрочки в отношении пошлин не меняют неопределенности, созданной объявлениями от 2 апреля. Рынок остается неустойчивым", - приводит агентство Блумберг мнение управляющего фондом Ecofi в Париже Карена Джорджа (Karen Georges). Помимо этого, росту европейских индексов могла способствовать опубликованная в понедельник корпоративная отчетность. Так, чистая прибыль итальянской банковской группы Unicredit, приходящаяся на группу, по итогам первого квартала увеличилась на 8,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 2,771 миллиарда евро, следует из отчетности группы. Прогноз предполагал прибыль в 2,36 миллиарда евро. На фоне этого акции Unicredit выросли в цене на 4,18%.

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рынок, dax, европа, германия, великобритания, франция