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Стоимость биткоина превысила максимум 31 января, затем стабилизировалась

Стоимость биткоина превысила максимум 31 января, затем стабилизировалась - 12.05.2025, ПРАЙМ

Стоимость биткоина превысила максимум 31 января, затем стабилизировалась

Стоимость биткоина в понедельник поднималась выше 105 тысяч долларов впервые с 31 января, позднее в ходе торгов цена стабилизировалась, следует из данных бирж. | 12.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-12T09:33+0300

2025-05-12T09:33+0300

2025-05-12T09:33+0300

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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Стоимость биткоина в понедельник поднималась выше 105 тысяч долларов впервые с 31 января, позднее в ходе торгов цена стабилизировалась, следует из данных бирж. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 9.20 мск дешевел на 0,04% за сутки - до 103 908,45 доллара. Ранее утром в ходе торгов показатель поднимался максимально до 105 086,42 доллара, превысив 105 тысяч долларов за монету впервые с 31 января. По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость снижалась также на 0,04% - до 103 898,73 доллара. Динамика также приводится за сутки.

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биткоин, binance, coinmarketcap