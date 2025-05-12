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Правительство внесло в ГД проект об увеличении дефицита бюджета РФ в

Правительство внесло в ГД проект об увеличении дефицита бюджета РФ в - 12.05.2025, ПРАЙМ

Правительство внесло в ГД проект об увеличении дефицита бюджета РФ в

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об изменении параметров федерального бюджета на текущий год, который увеличивает его дефицит до 1,7%, следует из... | 12.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-12T11:14+0300

2025-05-12T11:14+0300

2025-05-12T11:14+0300

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МОСКВА, 12 мая – ПРАЙМ. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об изменении параметров федерального бюджета на текущий год, который увеличивает его дефицит до 1,7%, следует из базы данных нижней палаты парламента. Документ подготовлен на основе уточненного прогноза социально-экономического развития РФ на текущий год и исполнения бюджета за истекший период года. Прогноз роста ВВП по итогам года остался без изменений – на уровне 2,5%; оценка инфляции повышена до 7,6% с 4,5%; прогноз цены на нефть понижен до 56 с 69,7 доллара за баррель; прогноз курса рубля скорректирован до 94,3 рубля за доллар с 96,5 рубля, пояснял ранее Минфин России. Исходя из текста законопроекта, прогнозируемый объем ВВП на текущий год повышается до 221,861 триллиона рублей с 214,575 триллиона. Доходы федерального бюджета на текущий год сокращаются до 38,506 триллиона рублей с 40,296 триллиона, а расходы увеличиваются до 42,298 триллиона рублей с 41,469 триллиона. Таким образом, дефицит бюджета увеличивается до 3,792 триллиона рублей (1,7% ВВП) с 1,173 триллиона (0,5% ВВП). Также верхний предел внутреннего госдолга РФ на 1 января 2026 года повышается до 30,62 триллиона рублей с 29,385 триллиона, а внешнего – сокращается до 59,9 миллиарда долларов США с 61,1 миллиарда. Причем приоритеты бюджета остаются неизменными. Это социальная поддержка граждан, финансовое обеспечение обороны и безопасности государства, поддержка семей участников СВО, обеспечение технологического лидерства страны. Все, что запланировано в бюджете, включая реализацию национальных целей развития, будет выполнено независимо от внешних условий и факторов, заверял в конце апреля министр финансов Антон Силуанов.

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