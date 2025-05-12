Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ уменьшил прогноз прироста наличных денег в обращении в 2025 году - 12.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250512/dengi-857491248.html
ЦБ уменьшил прогноз прироста наличных денег в обращении в 2025 году
ЦБ уменьшил прогноз прироста наличных денег в обращении в 2025 году - 12.05.2025, ПРАЙМ
ЦБ уменьшил прогноз прироста наличных денег в обращении в 2025 году
Прогноз прироста наличных денег в обращении в РФ по итогам текущего года уменьшен на 0,2 триллиона рублей, до 0,1-0,5 триллиона, сообщается в комментарии к... | 12.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-12T16:06+0300
2025-05-12T16:08+0300
экономика
банк россии
финансы
банки
наличные деньги в обращении
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/1e/850535008_0:303:3103:2048_1920x0_80_0_0_f8a4a05bf982d92075c0f61df7b322c8.jpg
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Прогноз прироста наличных денег в обращении в РФ по итогам текущего года уменьшен на 0,2 триллиона рублей, до 0,1-0,5 триллиона, сообщается в комментарии к среднесрочному прогнозу Банка России."Увеличение объема наличных денег в обращении в 2025 году приведет к оттоку ликвидности из банковского сектора. При этом оценка роста наличных денег в обращении в 2025 году уменьшена на 0,2 триллиона рублей, до 0,1–0,5 триллиона рублей. Уточненный прогноз учитывает фактический высокий возврат наличных денег в банки, сложившийся в первом квартале 2025. Одной из причин такой динамики возврата остается приток наличных средств граждан на депозиты в банки", - говорится в материалах ЦБ.
https://1prime.ru/20250512/peregrev-857491008.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/1e/850535008_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_8d3bfb7573fde9534bcca251962f527b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
банк россии, финансы, банки, наличные деньги в обращении
Экономика, Банк России, Финансы, Банки, наличные деньги в обращении
16:06 12.05.2025 (обновлено: 16:08 12.05.2025)
 
ЦБ уменьшил прогноз прироста наличных денег в обращении в 2025 году

ЦБ: прогноз прироста наличных денег в обращении в 2025 году уменьшен на 0,2 трлн рублей

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкП/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике
П/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Прогноз прироста наличных денег в обращении в РФ по итогам текущего года уменьшен на 0,2 триллиона рублей, до 0,1-0,5 триллиона, сообщается в комментарии к среднесрочному прогнозу Банка России.
"Увеличение объема наличных денег в обращении в 2025 году приведет к оттоку ликвидности из банковского сектора. При этом оценка роста наличных денег в обращении в 2025 году уменьшена на 0,2 триллиона рублей, до 0,1–0,5 триллиона рублей. Уточненный прогноз учитывает фактический высокий возврат наличных денег в банки, сложившийся в первом квартале 2025. Одной из причин такой динамики возврата остается приток наличных средств граждан на депозиты в банки", - говорится в материалах ЦБ.
Здание Центрального банка России на Неглинной улице в Москве - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2025
Банк России прокомментировал перегрев российской экономики
16:02
 
ЭкономикаБанк РоссииФинансыБанкиналичные деньги в обращении
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала