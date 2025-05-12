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ЦБ уменьшил прогноз прироста наличных денег в обращении в 2025 году
ЦБ уменьшил прогноз прироста наличных денег в обращении в 2025 году - 12.05.2025, ПРАЙМ
ЦБ уменьшил прогноз прироста наличных денег в обращении в 2025 году
Прогноз прироста наличных денег в обращении в РФ по итогам текущего года уменьшен на 0,2 триллиона рублей, до 0,1-0,5 триллиона, сообщается в комментарии к... | 12.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-12T16:06+0300
2025-05-12T16:06+0300
2025-05-12T16:08+0300
экономика
банк россии
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банки
наличные деньги в обращении
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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Прогноз прироста наличных денег в обращении в РФ по итогам текущего года уменьшен на 0,2 триллиона рублей, до 0,1-0,5 триллиона, сообщается в комментарии к среднесрочному прогнозу Банка России."Увеличение объема наличных денег в обращении в 2025 году приведет к оттоку ликвидности из банковского сектора. При этом оценка роста наличных денег в обращении в 2025 году уменьшена на 0,2 триллиона рублей, до 0,1–0,5 триллиона рублей. Уточненный прогноз учитывает фактический высокий возврат наличных денег в банки, сложившийся в первом квартале 2025. Одной из причин такой динамики возврата остается приток наличных средств граждан на депозиты в банки", - говорится в материалах ЦБ.
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банк россии, финансы, банки, наличные деньги в обращении
Экономика, Банк России, Финансы, Банки, наличные деньги в обращении
ЦБ уменьшил прогноз прироста наличных денег в обращении в 2025 году
ЦБ: прогноз прироста наличных денег в обращении в 2025 году уменьшен на 0,2 трлн рублей
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Прогноз прироста наличных денег в обращении в РФ по итогам текущего года уменьшен на 0,2 триллиона рублей, до 0,1-0,5 триллиона, сообщается в комментарии к среднесрочному прогнозу Банка России.
"Увеличение объема наличных денег в обращении в 2025 году приведет к оттоку ликвидности из банковского сектора. При этом оценка роста наличных денег в обращении в 2025 году уменьшена на 0,2 триллиона рублей, до 0,1–0,5 триллиона рублей. Уточненный прогноз учитывает фактический высокий возврат наличных денег в банки, сложившийся в первом квартале 2025. Одной из причин такой динамики возврата остается приток наличных средств граждан на депозиты в банки", - говорится в материалах ЦБ.
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