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Глава РФПИ поприветствовал договоренность между КНР и США о пошлинах

Глава РФПИ поприветствовал договоренность между КНР и США о пошлинах - 12.05.2025, ПРАЙМ

Глава РФПИ поприветствовал договоренность между КНР и США о пошлинах

Торговая договоренность США и Китая - это "замечательно для мировой экономики", заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель... | 12.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-12T11:06+0300

2025-05-12T11:06+0300

2025-05-12T11:06+0300

экономика

россия

сша

китай

кирилл дмитриев

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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Торговая договоренность США и Китая - это "замечательно для мировой экономики", заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. "Это замечательно для мировой экономики! Сотрудничество должно быть движущей силой глобальной стабильности и процветания", - написал Дмитриев в соцсети X по поводу взаимного снижения пошлин между США и КНР. Китай и США в субботу и воскресенье провели переговоры на высоком уровне по торгово-экономическим вопросам в Женеве. Вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн подчеркнул, что был достигнут значительный прогресс. Торговый представитель США Джеймисон Грир заявил, что начальный период в 90 дней взаимные ставки таможенных пошлин будут снижены до 10% со стороны США, в то время как Китай снизит их до 15%, а затем до 10% и отменит принятые им контрмеры.

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сша

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россия, сша, китай, кирилл дмитриев