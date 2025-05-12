https://1prime.ru/20250512/dmitriev-857479983.html
Глава РФПИ поприветствовал договоренность между КНР и США о пошлинах
Глава РФПИ поприветствовал договоренность между КНР и США о пошлинах - 12.05.2025, ПРАЙМ
Глава РФПИ поприветствовал договоренность между КНР и США о пошлинах
Торговая договоренность США и Китая - это "замечательно для мировой экономики", заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель... | 12.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-12T11:06+0300
2025-05-12T11:06+0300
2025-05-12T11:06+0300
экономика
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сша
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кирилл дмитриев
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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Торговая договоренность США и Китая - это "замечательно для мировой экономики", заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. "Это замечательно для мировой экономики! Сотрудничество должно быть движущей силой глобальной стабильности и процветания", - написал Дмитриев в соцсети X по поводу взаимного снижения пошлин между США и КНР. Китай и США в субботу и воскресенье провели переговоры на высоком уровне по торгово-экономическим вопросам в Женеве. Вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн подчеркнул, что был достигнут значительный прогресс. Торговый представитель США Джеймисон Грир заявил, что начальный период в 90 дней взаимные ставки таможенных пошлин будут снижены до 10% со стороны США, в то время как Китай снизит их до 15%, а затем до 10% и отменит принятые им контрмеры.
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россия, сша, китай, кирилл дмитриев
Экономика, РОССИЯ, США, КИТАЙ, Кирилл Дмитриев
Глава РФПИ поприветствовал договоренность между КНР и США о пошлинах
Глава РФПИ Дмитриев поприветствовал договоренность между КНР и США о пошлинах
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Торговая договоренность США и Китая - это "замечательно для мировой экономики", заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Это замечательно для мировой экономики! Сотрудничество должно быть движущей силой глобальной стабильности и процветания", - написал Дмитриев в соцсети X по поводу взаимного снижения пошлин между США и КНР.
Китай и США в субботу и воскресенье провели переговоры на высоком уровне по торгово-экономическим вопросам в Женеве. Вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн подчеркнул, что был достигнут значительный прогресс. Торговый представитель США Джеймисон Грир заявил, что начальный период в 90 дней взаимные ставки таможенных пошлин будут снижены до 10% со стороны США, в то время как Китай снизит их до 15%, а затем до 10% и отменит принятые им контрмеры.
Взаимные пошлины между Китаем и США снизятся до 10%