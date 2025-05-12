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Стоимость доллара растет по отношению к мировым валютам

Стоимость доллара растет по отношению к мировым валютам - 12.05.2025, ПРАЙМ

Стоимость доллара растет по отношению к мировым валютам

Стоимость доллара в понедельник утром поднимается по отношению к другим мировым валютам, в том числе иене и евро, свидетельствуют данные торгов. | 12.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-12T08:41+0300

2025-05-12T08:41+0300

2025-05-12T08:41+0300

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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Стоимость доллара в понедельник утром поднимается по отношению к другим мировым валютам, в том числе иене и евро, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.30 мск курс евро к доллару снижался до 1,1223 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1248 доллара за евро, курс доллара к иене увеличивался до 146,04 иены с уровня предыдущего закрытия в 145,36 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,32%, до 100,66 пункта. Мировые инвесторы оценивают новости о торговой политике между США и Китаем. Стороны с 10 по 11 мая провели в Женеве переговоры на высоком уровне по торгово-экономическим вопросам. Координатором с китайской стороны выступил вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн, со стороны США - министр финансов Скотт Бессент. Совместное заявление по прошедшим переговорам будет опубликовано позднее в понедельник. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Кроме того, у Соединенных Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная в связи с обвинениями в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.

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