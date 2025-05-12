Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Стоимость доллара растет по отношению к мировым валютам - 12.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250512/dollar-857472805.html
Стоимость доллара растет по отношению к мировым валютам
Стоимость доллара растет по отношению к мировым валютам - 12.05.2025, ПРАЙМ
Стоимость доллара растет по отношению к мировым валютам
Стоимость доллара в понедельник утром поднимается по отношению к другим мировым валютам, в том числе иене и евро, свидетельствуют данные торгов. | 12.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-12T08:41+0300
2025-05-12T08:41+0300
экономика
доллар сша
евро
иена
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/16/855159778_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_018c58d34f045f0c237ee077225a4756.jpg
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Стоимость доллара в понедельник утром поднимается по отношению к другим мировым валютам, в том числе иене и евро, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.30 мск курс евро к доллару снижался до 1,1223 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1248 доллара за евро, курс доллара к иене увеличивался до 146,04 иены с уровня предыдущего закрытия в 145,36 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,32%, до 100,66 пункта. Мировые инвесторы оценивают новости о торговой политике между США и Китаем. Стороны с 10 по 11 мая провели в Женеве переговоры на высоком уровне по торгово-экономическим вопросам. Координатором с китайской стороны выступил вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн, со стороны США - министр финансов Скотт Бессент. Совместное заявление по прошедшим переговорам будет опубликовано позднее в понедельник. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Кроме того, у Соединенных Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная в связи с обвинениями в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.
https://1prime.ru/20250512/neft-857472363.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/16/855159778_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_4923c53f8e00c999f896bbc6b4a56c44.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
доллар сша, евро, иена
Экономика, Доллар США, евро, иена
08:41 12.05.2025
 
Стоимость доллара растет по отношению к мировым валютам

Стоимость доллара к мировым валютам увеличивается в понедельник

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкКупюра доллара США
Купюра доллара США - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Стоимость доллара в понедельник утром поднимается по отношению к другим мировым валютам, в том числе иене и евро, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.30 мск курс евро к доллару снижался до 1,1223 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1248 доллара за евро, курс доллара к иене увеличивался до 146,04 иены с уровня предыдущего закрытия в 145,36 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,32%, до 100,66 пункта.
Мировые инвесторы оценивают новости о торговой политике между США и Китаем. Стороны с 10 по 11 мая провели в Женеве переговоры на высоком уровне по торгово-экономическим вопросам. Координатором с китайской стороны выступил вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн, со стороны США - министр финансов Скотт Бессент. Совместное заявление по прошедшим переговорам будет опубликовано позднее в понедельник.
После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Кроме того, у Соединенных Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная в связи с обвинениями в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.
Деньги, нефть - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2025
Нефть умеренно дорожает в ожидании заявления США и КНР по торговой политике
08:18
 
ЭкономикаДоллар СШАевроиена
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала