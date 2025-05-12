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Доллар дорожает к мировым валютам после договоренности США и Китая

Доллар дорожает к мировым валютам после договоренности США и Китая - 12.05.2025, ПРАЙМ

Доллар дорожает к мировым валютам после договоренности США и Китая

Стоимость доллара к мировым валютам прибавляет как минимум 1% в понедельник утром после того, как США и Китай объявили о договоренности взаимно снизить пошлины, | 12.05.2025, ПРАЙМ

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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Стоимость доллара к мировым валютам прибавляет как минимум 1% в понедельник утром после того, как США и Китай объявили о договоренности взаимно снизить пошлины, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 11.03 мск курс евро к доллару снижался на 1,19%, до 1,1114 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1248 доллара за евро, курс доллара к иене увеличивался на 1,73%, до 147,87 иены с уровня предыдущего закрытия в 145,36 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) подскакивал на 1,26%, до 101,6 пункта. До публикации заявления курс евро к доллару был на уровне около 1,122 доллара (-0,25% к прошлому закрытию), курс доллара к иене - рос на 0,4%, до 146 пунктов, индекс доллара - поднимался на 0,3%, примерно до 100,65 пункта. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Кроме того, у Соединенных Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная в связи с обвинениями в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками. Китай и США в субботу и воскресенье провели переговоры на высоком уровне по торгово-экономическим вопросам в Женеве. Вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн подчеркнул, что был достигнут значительный прогресс. Торговый представитель США Джеймисон Грир заявил, что в начальный период в 90 дней взаимные ставки таможенных пошлин будут снижены до 10% со стороны США, в то время как Китай снизит их до 15%, а затем до 10% и отменит принятые им контрмеры.

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рынок, торги, сша, китай, госсовет