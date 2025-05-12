https://1prime.ru/20250512/dollar-857496871.html
Внебиржевой курс доллара опустился ниже 80 рублей
Внебиржевой курс доллара опустился ниже 80 рублей - 12.05.2025, ПРАЙМ
Внебиржевой курс доллара опустился ниже 80 рублей
Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, упал ниже 80 рублей впервые с 21 апреля, следует из данных торгов. | 12.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-12T18:00+0300
2025-05-12T18:00+0300
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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, упал ниже 80 рублей впервые с 21 апреля, следует из данных торгов.К 18.04 мск курс доллара падал на 1,15 рубля относительно предыдущего закрытия - до 80,18 рубля, а минутами ранее опускался до 79,999 рубля - минимума с 21 апреля.После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом прошлого года по-настоящему репрезентативен для рубля только курс юаня, биржевые торги которым идут с 10.00 до 19.00 мск. Именно в эти часы возможен расчет курса доллара через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Московской бирже. Этот кросс-курс и служит главным ориентиром для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.
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доллар, рынок
Внебиржевой курс доллара опустился ниже 80 рублей
Внебиржевой курс доллара опустился ниже 80 рублей впервые с 21 апреля
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, упал ниже 80 рублей впервые с 21 апреля, следует из данных торгов.
К 18.04 мск курс доллара падал на 1,15 рубля относительно предыдущего закрытия - до 80,18 рубля, а минутами ранее опускался до 79,999 рубля - минимума с 21 апреля.
После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом прошлого года по-настоящему репрезентативен для рубля только курс юаня, биржевые торги которым идут с 10.00 до 19.00 мск. Именно в эти часы возможен расчет курса доллара через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Московской бирже. Этот кросс-курс и служит главным ориентиром для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 13 мая