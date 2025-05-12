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Стоимость доллара к евро и иене растет - 12.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250512/dollar-857496965.html
Стоимость доллара к евро и иене растет
Стоимость доллара к евро и иене растет - 12.05.2025, ПРАЙМ
Стоимость доллара к евро и иене растет
Стоимость доллара в понедельник вечером растёт на 1% по отношению к евро и на 2% по отношению к иене, свидетельствуют данные торгов. | 12.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-12T18:00+0300
2025-05-12T18:00+0300
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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Стоимость доллара в понедельник вечером растёт на 1% по отношению к евро и на 2% по отношению к иене, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.53 мск курс евро к доллару падает на 1,2%, до 1,1113 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1248 доллара за евро, курс доллара к иене увеличивается на 2,01%, до 148,28 иены с уровня предыдущего закрытия в 145,36 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) подскакивает на 1,3%, до 101,64 пункта. Трейдеры продолжают отыгрывать новости вокруг отношений между США и Китаем. Представители стран в субботу и воскресенье провели таможенные переговоры на высоком уровне. Вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн подчеркнул, что был достигнут значительный прогресс. Торговый представитель США Джеймисон Грир заявил, что начальный период в 90 дней взаимные ставки таможенных пошлин будут снижены до 10% со стороны США, в то время как Китай снизит их до 15%, а затем до 10%, и отменит принятые им контрмеры. Во вторник будут опубликованы данные о потребительских ценах в США. Ожидается, что годовая инфляция в стране по итогам апреля осталась на уровне месяцем ранее в 2,4%. А за апрель индекс потребительских цен, согласно прогнозам, вырос на 0,3% после снижения на 0,1% в марте.
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рынок, торги, доллар, евро, иена
Экономика, Рынок, Торги, доллар, евро, иена
18:00 12.05.2025
 
Стоимость доллара к евро и иене растет

Доллар дорожает на 1% к евро и на 2% к иене

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкКупюра доллара США
Купюра доллара США - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Стоимость доллара в понедельник вечером растёт на 1% по отношению к евро и на 2% по отношению к иене, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.53 мск курс евро к доллару падает на 1,2%, до 1,1113 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1248 доллара за евро, курс доллара к иене увеличивается на 2,01%, до 148,28 иены с уровня предыдущего закрытия в 145,36 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) подскакивает на 1,3%, до 101,64 пункта.
Трейдеры продолжают отыгрывать новости вокруг отношений между США и Китаем. Представители стран в субботу и воскресенье провели таможенные переговоры на высоком уровне. Вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн подчеркнул, что был достигнут значительный прогресс. Торговый представитель США Джеймисон Грир заявил, что начальный период в 90 дней взаимные ставки таможенных пошлин будут снижены до 10% со стороны США, в то время как Китай снизит их до 15%, а затем до 10%, и отменит принятые им контрмеры.
Во вторник будут опубликованы данные о потребительских ценах в США. Ожидается, что годовая инфляция в стране по итогам апреля осталась на уровне месяцем ранее в 2,4%. А за апрель индекс потребительских цен, согласно прогнозам, вырос на 0,3% после снижения на 0,1% в марте.
Денежные купюры США - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2025
Доллар дорожает к мировым валютам после договоренности США и Китая
11:13
 
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