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Стоимость доллара к евро и иене растет

Стоимость доллара к евро и иене растет - 12.05.2025, ПРАЙМ

Стоимость доллара к евро и иене растет

Стоимость доллара в понедельник вечером растёт на 1% по отношению к евро и на 2% по отношению к иене, свидетельствуют данные торгов. | 12.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-12T18:00+0300

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2025-05-12T18:00+0300

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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Стоимость доллара в понедельник вечером растёт на 1% по отношению к евро и на 2% по отношению к иене, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.53 мск курс евро к доллару падает на 1,2%, до 1,1113 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1248 доллара за евро, курс доллара к иене увеличивается на 2,01%, до 148,28 иены с уровня предыдущего закрытия в 145,36 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) подскакивает на 1,3%, до 101,64 пункта. Трейдеры продолжают отыгрывать новости вокруг отношений между США и Китаем. Представители стран в субботу и воскресенье провели таможенные переговоры на высоком уровне. Вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн подчеркнул, что был достигнут значительный прогресс. Торговый представитель США Джеймисон Грир заявил, что начальный период в 90 дней взаимные ставки таможенных пошлин будут снижены до 10% со стороны США, в то время как Китай снизит их до 15%, а затем до 10%, и отменит принятые им контрмеры. Во вторник будут опубликованы данные о потребительских ценах в США. Ожидается, что годовая инфляция в стране по итогам апреля осталась на уровне месяцем ранее в 2,4%. А за апрель индекс потребительских цен, согласно прогнозам, вырос на 0,3% после снижения на 0,1% в марте.

https://1prime.ru/20250512/dollar-857480365.html

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рынок, торги, доллар, евро, иена