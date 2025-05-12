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В ГД внесут проект о единой системе оповещения о нападениях животных
В ГД внесут проект о единой системе оповещения о нападениях животных - 12.05.2025, ПРАЙМ
В ГД внесут проект о единой системе оповещения о нападениях животных
В Госдуму могут на этой неделе внести законопроект о создании на территории каждого субъекта РФ единого канала, по которому можно будет сообщить о нападениях... | 12.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-12T16:36+0300
2025-05-12T16:36+0300
2025-05-12T16:36+0300
россия
госдума
законопроект
животные
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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. В Госдуму могут на этой неделе внести законопроект о создании на территории каждого субъекта РФ единого канала, по которому можно будет сообщить о нападениях бездомных животных, по аналогии со службой "112", сообщили депутаты Госдумы Владимир Самокиш (Единая Россия) и Нина Останина (КПРФ). В понедельник в Госдуме прошло очередное заседание рабочей группы по совершенствованию законодательства, направленного на защиту граждан от нападения бездомных животных. "Предлагаем на рассмотрение рабочей группы законопроект… связано с тем, чтобы была единообразная практика системы реагирования на то, если человек видит стаю безнадзорных животных, которые на кого-то нападают, либо на него напали… чтобы это была единая система, которая действует на территории каждого субъекта Федерации", - сказал Самокиш. При этом депутат отметил, что в "мечтах" авторов проекта была одна единая федеральная система, прописанная постановлением правительства. "Служба "112" будет уже, по сути дела, главным инструментом для человека, чтобы три цифры набрал и, соответственно, сообщил, либо снял видео, куда-то переслал и так далее. Но это уже дальнейшие, скажем так, шаги, когда можно использовать Госуслуги, какие-то продукты Минцифры. Мы знаем, что там тоже есть такая работа. Тем не менее, остановиться сейчас на том, чтобы общую федеральную рамку создать на тему того, чтобы правительство РФ устанавливало типовой порядок организации системы реагирования, на основании которой уже субъект Федерации, исходя из того, какие полномочия за каким органом исполнительной власти у них там закреплены, какая есть специфика, каким образом в разных муниципалитетах, может быть даже, действовать", - добавил парламентарий. "Мы готовы внести вот буквально на этой неделе законопроект", - сказала Останина в ходе заседания.
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россия, госдума, законопроект, животные
РОССИЯ, Госдума, законопроект, животные
В ГД внесут проект о единой системе оповещения о нападениях животных
В ГД внесут проект по созданию единого канала оповещения о нападениях бездомных животных
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. В Госдуму могут на этой неделе внести законопроект о создании на территории каждого субъекта РФ единого канала, по которому можно будет сообщить о нападениях бездомных животных, по аналогии со службой "112", сообщили депутаты Госдумы Владимир Самокиш (Единая Россия) и Нина Останина (КПРФ).
В понедельник в Госдуме прошло очередное заседание рабочей группы по совершенствованию законодательства, направленного на защиту граждан от нападения бездомных животных.
"Предлагаем на рассмотрение рабочей группы законопроект… связано с тем, чтобы была единообразная практика системы реагирования на то, если человек видит стаю безнадзорных животных, которые на кого-то нападают, либо на него напали… чтобы это была единая система, которая действует на территории каждого субъекта Федерации", - сказал Самокиш.
При этом депутат отметил, что в "мечтах" авторов проекта была одна единая федеральная система, прописанная постановлением правительства.
"Служба "112" будет уже, по сути дела, главным инструментом для человека, чтобы три цифры набрал и, соответственно, сообщил, либо снял видео, куда-то переслал и так далее. Но это уже дальнейшие, скажем так, шаги, когда можно использовать Госуслуги, какие-то продукты Минцифры. Мы знаем, что там тоже есть такая работа. Тем не менее, остановиться сейчас на том, чтобы общую федеральную рамку создать на тему того, чтобы правительство РФ устанавливало типовой порядок организации системы реагирования, на основании которой уже субъект Федерации, исходя из того, какие полномочия за каким органом исполнительной власти у них там закреплены, какая есть специфика, каким образом в разных муниципалитетах, может быть даже, действовать", - добавил парламентарий.
"Мы готовы внести вот буквально на этой неделе законопроект", - сказала Останина в ходе заседания.
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