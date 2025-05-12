https://1prime.ru/20250512/ekonomist-857470733.html
Американский экономист оценил развитие ситуации вокруг Украины
Американский экономист оценил развитие ситуации вокруг Украины - 12.05.2025, ПРАЙМ
Американский экономист оценил развитие ситуации вокруг Украины
Развитие ситуации вокруг Украины вселяет оптимизм, заявил РИА Новости американский экономист Джеффри Сакс. | 12.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-12T01:22+0300
2025-05-12T01:22+0300
2025-05-12T01:22+0300
экономика
мировая экономика
украина
сша
турция
джеффри сакс
владимир путин
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/857470733.jpg?1747002153
ВАШИНГТОН, 12 мая - ПРАЙМ. Развитие ситуации вокруг Украины вселяет оптимизм, заявил РИА Новости американский экономист Джеффри Сакс.
"Это позитивное развитие. Думаю, президент (США Дональд - ред.) Трамп играет очень конструктивную роль", - сказал Сакс.
По его словам, украинский конфликт стал следствием "ужасной ошибки" бывшего президента США Джо Байдена.
"Президент Дональд Трамп, я думаю, видит ситуацию правильней, чем Байден", - сказал Сакс, добавив, что нынешний американский лидер хочет, чтобы конфликт завершился.
"Я сдержанно оптимистичен", - отметил экономист.
По его мнению, лидеры России, США и Турции смогут найти выход из ситуации.
Ранее президент РФ Владимир Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Российский лидер подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал предложение Путина серьезным, отметив, что оно говорит о желании найти мирное решение. По словам Пескова, цель переговоров с Украиной - устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России.
Впоследствии турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган поддержал инициативу Путина, подчеркнув готовность предоставить стамбульскую площадку.
украина
сша
турция
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, украина, сша, турция, джеффри сакс, владимир путин, дональд трамп
Экономика, Мировая экономика, УКРАИНА, США, ТУРЦИЯ, Джеффри Сакс, Владимир Путин, Дональд Трамп
Американский экономист оценил развитие ситуации вокруг Украины
Экономист Сакс: развитие ситуации вокруг Украины вселяет оптимизм
ВАШИНГТОН, 12 мая - ПРАЙМ. Развитие ситуации вокруг Украины вселяет оптимизм, заявил РИА Новости американский экономист Джеффри Сакс.
"Это позитивное развитие. Думаю, президент (США Дональд - ред.) Трамп играет очень конструктивную роль", - сказал Сакс.
По его словам, украинский конфликт стал следствием "ужасной ошибки" бывшего президента США Джо Байдена.
"Президент Дональд Трамп, я думаю, видит ситуацию правильней, чем Байден", - сказал Сакс, добавив, что нынешний американский лидер хочет, чтобы конфликт завершился.
"Я сдержанно оптимистичен", - отметил экономист.
По его мнению, лидеры России, США и Турции смогут найти выход из ситуации.
Ранее президент РФ Владимир Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Российский лидер подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал предложение Путина серьезным, отметив, что оно говорит о желании найти мирное решение. По словам Пескова, цель переговоров с Украиной - устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России.
Впоследствии турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган поддержал инициативу Путина, подчеркнув готовность предоставить стамбульскую площадку.