Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Американский экономист оценил развитие ситуации вокруг Украины - 12.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250512/ekonomist-857470733.html
Американский экономист оценил развитие ситуации вокруг Украины
Американский экономист оценил развитие ситуации вокруг Украины - 12.05.2025, ПРАЙМ
Американский экономист оценил развитие ситуации вокруг Украины
Развитие ситуации вокруг Украины вселяет оптимизм, заявил РИА Новости американский экономист Джеффри Сакс. | 12.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-12T01:22+0300
2025-05-12T01:22+0300
экономика
мировая экономика
украина
сша
турция
джеффри сакс
владимир путин
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/857470733.jpg?1747002153
ВАШИНГТОН, 12 мая - ПРАЙМ. Развитие ситуации вокруг Украины вселяет оптимизм, заявил РИА Новости американский экономист Джеффри Сакс. "Это позитивное развитие. Думаю, президент (США Дональд - ред.) Трамп играет очень конструктивную роль", - сказал Сакс. По его словам, украинский конфликт стал следствием "ужасной ошибки" бывшего президента США Джо Байдена. "Президент Дональд Трамп, я думаю, видит ситуацию правильней, чем Байден", - сказал Сакс, добавив, что нынешний американский лидер хочет, чтобы конфликт завершился. "Я сдержанно оптимистичен", - отметил экономист. По его мнению, лидеры России, США и Турции смогут найти выход из ситуации. Ранее президент РФ Владимир Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Российский лидер подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал предложение Путина серьезным, отметив, что оно говорит о желании найти мирное решение. По словам Пескова, цель переговоров с Украиной - устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России. Впоследствии турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган поддержал инициативу Путина, подчеркнув готовность предоставить стамбульскую площадку.
украина
сша
турция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, украина, сша, турция, джеффри сакс, владимир путин, дональд трамп
Экономика, Мировая экономика, УКРАИНА, США, ТУРЦИЯ, Джеффри Сакс, Владимир Путин, Дональд Трамп
01:22 12.05.2025
 
Американский экономист оценил развитие ситуации вокруг Украины

Экономист Сакс: развитие ситуации вокруг Украины вселяет оптимизм

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 12 мая - ПРАЙМ. Развитие ситуации вокруг Украины вселяет оптимизм, заявил РИА Новости американский экономист Джеффри Сакс.
"Это позитивное развитие. Думаю, президент (США Дональд - ред.) Трамп играет очень конструктивную роль", - сказал Сакс.
По его словам, украинский конфликт стал следствием "ужасной ошибки" бывшего президента США Джо Байдена.
"Президент Дональд Трамп, я думаю, видит ситуацию правильней, чем Байден", - сказал Сакс, добавив, что нынешний американский лидер хочет, чтобы конфликт завершился.
"Я сдержанно оптимистичен", - отметил экономист.
По его мнению, лидеры России, США и Турции смогут найти выход из ситуации.
Ранее президент РФ Владимир Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Российский лидер подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал предложение Путина серьезным, отметив, что оно говорит о желании найти мирное решение. По словам Пескова, цель переговоров с Украиной - устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России.
Впоследствии турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган поддержал инициативу Путина, подчеркнув готовность предоставить стамбульскую площадку.
 
ЭкономикаМировая экономикаУКРАИНАСШАТУРЦИЯДжеффри СаксВладимир ПутинДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала