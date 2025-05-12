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Эксперты рассказали, сколько машин в российских таксопарках
Эксперты рассказали, сколько машин в российских таксопарках - 12.05.2025, ПРАЙМ
Эксперты рассказали, сколько машин в российских таксопарках
Большинство автомобилей в российских таксопарках составляют машины европейского производства: на четыре таких авто приходятся две китайские машины и полторы... | 12.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-12T00:31+0300
2025-05-12T00:31+0300
2025-05-12T00:31+0300
бизнес
экономика
москва
госдума
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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Большинство автомобилей в российских таксопарках составляют машины европейского производства: на четыре таких авто приходятся две китайские машины и полторы отечественные, подсчитали для РИА Новости эксперты ассоциации "Национальный совет такси" (НСТ).
"Больше всего в парках машин европейского производства: на четыре авто европейской сборки приходится две машины китайского производства и полтора автомобиля отечественной сборки. Достаточно популярны в такси автомобили китайского производства - у 23% опрошенных таксомоторных компаний из них состоит половина парка. Продукцией российского автопрома пользуется 32% опрошенных компаний", - говорится в исследовании по результатам опроса 100 крупнейших таксопарков России.
По словам исполнительного директора ассоциации Наталии Лозинской, перевозчики часто выбирают европейские модели, так как их экономика хорошо сходится с точки зрения соотношения доходов и затрат. В нынешних условиях таксопарки "докатывают" те машины, которые закупались 3-5 лет назад, а также ищут способы покупки авто европейской сборки.
Она отметила, что таксомоторным компаниям нужен широкий выбор машин по модельному ряду и ценовому диапазону, поэтому перевозчики не поддерживают законопроект о локализации автомобилей такси, который сейчас рассматривает Госдума.
"Согласно законопроекту, с 1 октября 2025 года в такси могут работать только автомобили, которым присвоено 3 200 баллов локализации и более, а также авто, произведенные в рамках СПИК с 2022 по 2025 год", - добавила Лозинская. По ее словам, этого недостаточно для потребностей таксопарков в новых автомобилях.
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бизнес, москва, госдума
Бизнес, Экономика, МОСКВА, Госдума
Эксперты рассказали, сколько машин в российских таксопарках
НСТ: большинство машин в таксопарках России составляют машины европейского производства
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Большинство автомобилей в российских таксопарках составляют машины европейского производства: на четыре таких авто приходятся две китайские машины и полторы отечественные, подсчитали для РИА Новости эксперты ассоциации "Национальный совет такси" (НСТ).
"Больше всего в парках машин европейского производства: на четыре авто европейской сборки приходится две машины китайского производства и полтора автомобиля отечественной сборки. Достаточно популярны в такси автомобили китайского производства - у 23% опрошенных таксомоторных компаний из них состоит половина парка. Продукцией российского автопрома пользуется 32% опрошенных компаний", - говорится в исследовании по результатам опроса 100 крупнейших таксопарков России.
По словам исполнительного директора ассоциации Наталии Лозинской, перевозчики часто выбирают европейские модели, так как их экономика хорошо сходится с точки зрения соотношения доходов и затрат. В нынешних условиях таксопарки "докатывают" те машины, которые закупались 3-5 лет назад, а также ищут способы покупки авто европейской сборки.
Она отметила, что таксомоторным компаниям нужен широкий выбор машин по модельному ряду и ценовому диапазону, поэтому перевозчики не поддерживают законопроект о локализации автомобилей такси, который сейчас рассматривает Госдума.
"Согласно законопроекту, с 1 октября 2025 года в такси могут работать только автомобили, которым присвоено 3 200 баллов локализации и более, а также авто, произведенные в рамках СПИК с 2022 по 2025 год", - добавила Лозинская. По ее словам, этого недостаточно для потребностей таксопарков в новых автомобилях.