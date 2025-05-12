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СМИ: ЕС и Британия представят пакт об обороне и безопасности - 12.05.2025, ПРАЙМ
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СМИ: ЕС и Британия представят пакт об обороне и безопасности
СМИ: ЕС и Британия представят пакт об обороне и безопасности - 12.05.2025, ПРАЙМ
СМИ: ЕС и Британия представят пакт об обороне и безопасности
ЕС и Великобритания на следующей неделе представят совместный пакт об обороне и безопасности, в рамках которого Лондон сможет стать частью европейской оборонной | 12.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-12T01:04+0300
2025-05-12T01:04+0300
энергетика
экономика
мировая экономика
великобритания
москва
рф
владимир путин
такер карлсон
ес
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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. ЕС и Великобритания на следующей неделе представят совместный пакт об обороне и безопасности, в рамках которого Лондон сможет стать частью европейской оборонной политики, пишет британская газета Times. По данным газеты, в пакте говорится, что ЕС и Британия столкнулись с "решающим моментом" и "величайшей угрозой за поколение", в частности, в связи с конфликтом на Украине. "Серьезность" вызова, как отмечается в документе, требует "уникального и амбициозного" нового соглашения в области безопасности. "Великобритания и ЕС на следующей неделе представят пакт об обороне и безопасности в рамках широкомасштабной сделки, что приведет к самому тесному сближению Британии с ЕС со времен Брексита", - говорится в материале издания. По информации издания, в рамках соглашения ЕС согласился с тем, что он открыт для участия Великобритании в общей политике безопасности и обороны ЕС, которая, среди прочего, включает возможность направлять европейские войска, откомандированные от стран-членов ЕС, для участия в "миротворческих миссиях" и "коллективной самообороне европейских государств". Также соглашение обязывает обе стороны "укреплять сотрудничество в целях повышения военной мобильности" для обеспечения быстрого и беспрепятственного перемещения военнослужащих и материальной части по европейской территории. Великобритания в рамках соглашения сможет участвовать в любых учениях ЕС по урегулированию кризисов. Издание пишет, что документ предусматривает механизм совместной работы ЕС и Британии на случай, если США откажутся "разрешать действия под эгидой НАТО". В рамках соглашения стороны обязаны проводить раз в полгода "стратегические консультации" в "областях, представляющих совместный интерес", в частности, по России, Западным Балканам и Восточной Азии. Документ, по данным издания, включает механизм, позволяющий Брюсселю приглашать Великобританию к участию во внутренних встречах ЕС, в том числе в рамках Европейского совета. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Президент РФ Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, великобритания, москва, рф, владимир путин, такер карлсон, ес, нато
Энергетика, Экономика, Мировая экономика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, МОСКВА, РФ, Владимир Путин, Такер Карлсон, ЕС, НАТО
01:04 12.05.2025
 
СМИ: ЕС и Британия представят пакт об обороне и безопасности

Times: ЕС и Британия на следующей неделе представят пакт об обороне и безопасности

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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. ЕС и Великобритания на следующей неделе представят совместный пакт об обороне и безопасности, в рамках которого Лондон сможет стать частью европейской оборонной политики, пишет британская газета Times.
По данным газеты, в пакте говорится, что ЕС и Британия столкнулись с "решающим моментом" и "величайшей угрозой за поколение", в частности, в связи с конфликтом на Украине. "Серьезность" вызова, как отмечается в документе, требует "уникального и амбициозного" нового соглашения в области безопасности.
"Великобритания и ЕС на следующей неделе представят пакт об обороне и безопасности в рамках широкомасштабной сделки, что приведет к самому тесному сближению Британии с ЕС со времен Брексита", - говорится в материале издания.
По информации издания, в рамках соглашения ЕС согласился с тем, что он открыт для участия Великобритании в общей политике безопасности и обороны ЕС, которая, среди прочего, включает возможность направлять европейские войска, откомандированные от стран-членов ЕС, для участия в "миротворческих миссиях" и "коллективной самообороне европейских государств".
Также соглашение обязывает обе стороны "укреплять сотрудничество в целях повышения военной мобильности" для обеспечения быстрого и беспрепятственного перемещения военнослужащих и материальной части по европейской территории. Великобритания в рамках соглашения сможет участвовать в любых учениях ЕС по урегулированию кризисов.
Издание пишет, что документ предусматривает механизм совместной работы ЕС и Британии на случай, если США откажутся "разрешать действия под эгидой НАТО".
В рамках соглашения стороны обязаны проводить раз в полгода "стратегические консультации" в "областях, представляющих совместный интерес", в частности, по России, Западным Балканам и Восточной Азии.
Документ, по данным издания, включает механизм, позволяющий Брюсселю приглашать Великобританию к участию во внутренних встречах ЕС, в том числе в рамках Европейского совета.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Президент РФ Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
 
ЭнергетикаЭкономикаМировая экономикаВЕЛИКОБРИТАНИЯМОСКВАРФВладимир ПутинТакер КарлсонЕСНАТО
 
 
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