Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Черная дыра". Евросоюз начали разрушать изнутри - 12.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250512/es-857472498.html
"Черная дыра". Евросоюз начали разрушать изнутри
"Черная дыра". Евросоюз начали разрушать изнутри - 12.05.2025, ПРАЙМ
"Черная дыра". Евросоюз начали разрушать изнутри
Количество заказов в китайских интернет-магазинах достигло критической массы, вызвав беспокойство властей ЕС, пишет агентство РИА Новости. | 12.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-12T08:31+0300
2025-05-12T08:31+0300
экономика
ес
китай
https://cdnn.1prime.ru/img/76228/01/762280120_0:94:1800:1107_1920x0_80_0_0_811672d381535b877c47bccd0a5758df.jpg
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Количество заказов в китайских интернет-магазинах достигло критической массы, вызвав беспокойство властей ЕС, пишет агентство РИА Новости.Согласно изданию, Европа намерена защитить свой рынок, угрожая онлайн-платформам разбирательствами и штрафами. Отмечается, что покупатели предпочитают заказывать товары напрямую из Китая, что приводит к росту продаж компаний, таких как Shein и Temu. Это вызывает опасения у французских розничных компаний, так как они теряют конкурентоспособность. Даже при некоторых неудобствах интернет-торговля продолжает развиваться, угрожая традиционным формам розничных продаж.Высокие объемы заказов из Китая подчеркивают зависимость рынка от китайских поставщиков. Китайские компании, благодаря низкой стоимости рабочей силы и развитой системе доставки, диктуют цены на мировом рынке, что привело к успеху онлайн-торговли и банкротству европейских брендов."Стремительный рост затрат, снижение покупательной способности, изменения на текстильном рынке и все более агрессивная международная конкуренция сделали нашу бизнес-модель несостоятельной", — сообщили в европейской компании "Дженнифер", которая занимается выпуском молодежной одежды.В издании заметили, что европейские страны столкнулись с несколькими вызовами, включая повышение стоимости импорта из-за новых таможенных пошлин в США, давление со стороны азиатских поставщиков, расследования по эксплуатации рабочих в Китае и продажи поддельных товаров, содержащих опасные химические вещества.В Министерстве бюджета, государственных счетов и гражданской администрации Франции также настаивают на "скорейшем введении на европейском уровне механизма взимания платы за обработку каждой небольшой посылки".Ситуация осложняется снижением покупательной способности европейцев и зависимостью от импорта ресурсов. Эксперты предупреждают о возможных антидемпинговых мерах и санкциях, однако призывают к поиску компромиссов и нахождению путей сотрудничества, учитывая тесную связь с китайским рынком.
https://1prime.ru/20250502/tiktok-857230741.html
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76228/01/762280120_100:0:1700:1200_1920x0_80_0_0_ce9833d0e19f301474504b41b7fb5806.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ес, китай
Экономика, ЕС, КИТАЙ
08:31 12.05.2025
 
"Черная дыра". Евросоюз начали разрушать изнутри

РИА Новости: Париж требует лишить европейцев беспошлинного ввоза посылок из КНР

© fotolia.com / jorisvo" Флаги Евросоюза на фоне здания Европейской комиссии
 Флаги Евросоюза на фоне здания Европейской комиссии - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2025
© fotolia.com / jorisvo
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Количество заказов в китайских интернет-магазинах достигло критической массы, вызвав беспокойство властей ЕС, пишет агентство РИА Новости.
Согласно изданию, Европа намерена защитить свой рынок, угрожая онлайн-платформам разбирательствами и штрафами. Отмечается, что покупатели предпочитают заказывать товары напрямую из Китая, что приводит к росту продаж компаний, таких как Shein и Temu. Это вызывает опасения у французских розничных компаний, так как они теряют конкурентоспособность. Даже при некоторых неудобствах интернет-торговля продолжает развиваться, угрожая традиционным формам розничных продаж.
Высокие объемы заказов из Китая подчеркивают зависимость рынка от китайских поставщиков. Китайские компании, благодаря низкой стоимости рабочей силы и развитой системе доставки, диктуют цены на мировом рынке, что привело к успеху онлайн-торговли и банкротству европейских брендов.
"Стремительный рост затрат, снижение покупательной способности, изменения на текстильном рынке и все более агрессивная международная конкуренция сделали нашу бизнес-модель несостоятельной", — сообщили в европейской компании "Дженнифер", которая занимается выпуском молодежной одежды.
В издании заметили, что европейские страны столкнулись с несколькими вызовами, включая повышение стоимости импорта из-за новых таможенных пошлин в США, давление со стороны азиатских поставщиков, расследования по эксплуатации рабочих в Китае и продажи поддельных товаров, содержащих опасные химические вещества.
В Министерстве бюджета, государственных счетов и гражданской администрации Франции также настаивают на "скорейшем введении на европейском уровне механизма взимания платы за обработку каждой небольшой посылки".
Ситуация осложняется снижением покупательной способности европейцев и зависимостью от импорта ресурсов. Эксперты предупреждают о возможных антидемпинговых мерах и санкциях, однако призывают к поиску компромиссов и нахождению путей сотрудничества, учитывая тесную связь с китайским рынком.
!TikTok
TikTok оспорит штраф ЕС за размещение личных данных европейцев в Китае
2 мая, 16:59
 
ЭкономикаЕСКИТАЙ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала