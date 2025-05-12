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"Черная дыра". Евросоюз начали разрушать изнутри

"Черная дыра". Евросоюз начали разрушать изнутри - 12.05.2025, ПРАЙМ

"Черная дыра". Евросоюз начали разрушать изнутри

Количество заказов в китайских интернет-магазинах достигло критической массы, вызвав беспокойство властей ЕС, пишет агентство РИА Новости. | 12.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-12T08:31+0300

2025-05-12T08:31+0300

2025-05-12T08:31+0300

экономика

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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Количество заказов в китайских интернет-магазинах достигло критической массы, вызвав беспокойство властей ЕС, пишет агентство РИА Новости.Согласно изданию, Европа намерена защитить свой рынок, угрожая онлайн-платформам разбирательствами и штрафами. Отмечается, что покупатели предпочитают заказывать товары напрямую из Китая, что приводит к росту продаж компаний, таких как Shein и Temu. Это вызывает опасения у французских розничных компаний, так как они теряют конкурентоспособность. Даже при некоторых неудобствах интернет-торговля продолжает развиваться, угрожая традиционным формам розничных продаж.Высокие объемы заказов из Китая подчеркивают зависимость рынка от китайских поставщиков. Китайские компании, благодаря низкой стоимости рабочей силы и развитой системе доставки, диктуют цены на мировом рынке, что привело к успеху онлайн-торговли и банкротству европейских брендов."Стремительный рост затрат, снижение покупательной способности, изменения на текстильном рынке и все более агрессивная международная конкуренция сделали нашу бизнес-модель несостоятельной", — сообщили в европейской компании "Дженнифер", которая занимается выпуском молодежной одежды.В издании заметили, что европейские страны столкнулись с несколькими вызовами, включая повышение стоимости импорта из-за новых таможенных пошлин в США, давление со стороны азиатских поставщиков, расследования по эксплуатации рабочих в Китае и продажи поддельных товаров, содержащих опасные химические вещества.В Министерстве бюджета, государственных счетов и гражданской администрации Франции также настаивают на "скорейшем введении на европейском уровне механизма взимания платы за обработку каждой небольшой посылки".Ситуация осложняется снижением покупательной способности европейцев и зависимостью от импорта ресурсов. Эксперты предупреждают о возможных антидемпинговых мерах и санкциях, однако призывают к поиску компромиссов и нахождению путей сотрудничества, учитывая тесную связь с китайским рынком.

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