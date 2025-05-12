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Пушков заявил о превращении ЕС в "европейскую НАТО" - 12.05.2025, ПРАЙМ
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Пушков заявил о превращении ЕС в "европейскую НАТО"
Пушков заявил о превращении ЕС в "европейскую НАТО" - 12.05.2025, ПРАЙМ
Пушков заявил о превращении ЕС в "европейскую НАТО"
ЕС превращается в "европейскую НАТО", заявляя об "угрозе" со стороны России, у европейской либеральной диктатуры появляется военная компонента. Такое мнение... | 12.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-12T11:24+0300
2025-05-12T11:24+0300
политика
россия
европа
алексей пушков
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МОСКВА, 12 мая – ПРАЙМ. ЕС превращается в "европейскую НАТО", заявляя об "угрозе" со стороны России, у европейской либеральной диктатуры появляется военная компонента. Такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале."Продолжается усиление военной составляющей Евросоюза с перспективой превращения ЕС в военный альянс. Готовится подписание так называемого "оборонного пакта" между ЕС и Британией, по которому британские вооруженные силы могут стать частью европейских вооруженных сил", - отметил он.По мнению сенатора, фактически Британия возвращается в Европу в военном отношении. "Таким образом, создаются условия для постепенного превращения ЕС в "европейскую НАТО". Причем усиление военного сотрудничества между Лондоном и Брюсселем осуществляется (на) антироссийской основе: в будущем соглашении утверждается, будто Европа сталкивается "с самой большой угрозой со стороны России" за все нынешнее время", - отметил политик. Сенатор также добавил, что "у европейской либеральной диктатуры появляется военная компонента".
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россия, европа, алексей пушков, ес, нато
Политика, РОССИЯ, ЕВРОПА, Алексей Пушков, ЕС, НАТО
11:24 12.05.2025
 
Пушков заявил о превращении ЕС в "европейскую НАТО"

Пушков: ЕС превращается в "европейскую НАТО" на антироссийской основе

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 12 мая – ПРАЙМ. ЕС превращается в "европейскую НАТО", заявляя об "угрозе" со стороны России, у европейской либеральной диктатуры появляется военная компонента. Такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
"Продолжается усиление военной составляющей Евросоюза с перспективой превращения ЕС в военный альянс. Готовится подписание так называемого "оборонного пакта" между ЕС и Британией, по которому британские вооруженные силы могут стать частью европейских вооруженных сил", - отметил он.
По мнению сенатора, фактически Британия возвращается в Европу в военном отношении. "Таким образом, создаются условия для постепенного превращения ЕС в "европейскую НАТО". Причем усиление военного сотрудничества между Лондоном и Брюсселем осуществляется (на) антироссийской основе: в будущем соглашении утверждается, будто Европа сталкивается "с самой большой угрозой со стороны России" за все нынешнее время", - отметил политик.
Сенатор также добавил, что "у европейской либеральной диктатуры появляется военная компонента".
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ПолитикаРОССИЯЕВРОПААлексей ПушковЕСНАТО
 
 
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