https://1prime.ru/20250512/es-857481152.html

Пушков заявил о превращении ЕС в "европейскую НАТО"

Пушков заявил о превращении ЕС в "европейскую НАТО" - 12.05.2025, ПРАЙМ

Пушков заявил о превращении ЕС в "европейскую НАТО"

ЕС превращается в "европейскую НАТО", заявляя об "угрозе" со стороны России, у европейской либеральной диктатуры появляется военная компонента. Такое мнение... | 12.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-12T11:24+0300

2025-05-12T11:24+0300

2025-05-12T11:24+0300

политика

россия

европа

алексей пушков

ес

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/84232/03/842320382_0:139:3149:1910_1920x0_80_0_0_3acd14a087a181cb3dd92288f65a717e.jpg

МОСКВА, 12 мая – ПРАЙМ. ЕС превращается в "европейскую НАТО", заявляя об "угрозе" со стороны России, у европейской либеральной диктатуры появляется военная компонента. Такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале."Продолжается усиление военной составляющей Евросоюза с перспективой превращения ЕС в военный альянс. Готовится подписание так называемого "оборонного пакта" между ЕС и Британией, по которому британские вооруженные силы могут стать частью европейских вооруженных сил", - отметил он.По мнению сенатора, фактически Британия возвращается в Европу в военном отношении. "Таким образом, создаются условия для постепенного превращения ЕС в "европейскую НАТО". Причем усиление военного сотрудничества между Лондоном и Брюсселем осуществляется (на) антироссийской основе: в будущем соглашении утверждается, будто Европа сталкивается "с самой большой угрозой со стороны России" за все нынешнее время", - отметил политик. Сенатор также добавил, что "у европейской либеральной диктатуры появляется военная компонента".

https://1prime.ru/20250424/ukraina-857000629.html

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, европа, алексей пушков, ес, нато