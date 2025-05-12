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ЕС потратит 900 миллионов евро от активов России на оружие для Киева
ЕС потратит 900 миллионов евро от активов России на оружие для Киева - 12.05.2025, ПРАЙМ
ЕС потратит 900 миллионов евро от активов России на оружие для Киева
ЕС в ближайшие недели направит 900 миллионов евро от активов России на оружие и боеприпасы для Киева. Об этом сообщил представитель внешнеполитической службы... | 12.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-12T11:35+0300
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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. ЕС в ближайшие недели направит 900 миллионов евро от активов России на оружие и боеприпасы для Киева. Об этом сообщил представитель внешнеполитической службы Евросоюза Шарль Фрисв рамках второго форума для оборонной промышленности ЕС-Украина в Брюсселе."Глава дипломатии ЕС Кая Каллас на прошлой неделе объявила, что ЕС инвестирует 1 миллиард евро в оборонную промышленность Украины. Контракты были подписаны во Львове на прошлой неделе, и теперь деньги будут инвестированы в передовые разработки украинской оборонной промышленности, например, в производство беспилотных летательных аппаратов и ракет. Но это еще не все. В ближайшие две недели мы также потратим дополнительно 900 миллионов евро на закупку оружия и боеприпасов для Украины", - отметил он.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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Экономика, ЕС, УКРАИНА, РФ, ЕК
ЕС потратит 900 миллионов евро от активов России на оружие для Киева
ЕС намерен потратить 900 миллионов евро от активов России на оружие для Киева
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. ЕС в ближайшие недели направит 900 миллионов евро от активов России на оружие и боеприпасы для Киева. Об этом сообщил представитель внешнеполитической службы Евросоюза Шарль Фрисв рамках второго форума для оборонной промышленности ЕС-Украина в Брюсселе.
"Глава дипломатии ЕС Кая Каллас на прошлой неделе объявила, что ЕС инвестирует 1 миллиард евро в оборонную промышленность Украины. Контракты были подписаны во Львове на прошлой неделе, и теперь деньги будут инвестированы в передовые разработки украинской оборонной промышленности, например, в производство беспилотных летательных аппаратов и ракет. Но это еще не все. В ближайшие две недели мы также потратим дополнительно 900 миллионов евро на закупку оружия и боеприпасов для Украины", - отметил он.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Орбан заявил, что решение по вступлению Украины в ЕС уже принято