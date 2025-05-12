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"Как в бункере Гитлера". В США раскритиковали риторику ЕС по России - 12.05.2025, ПРАЙМ
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"Как в бункере Гитлера". В США раскритиковали риторику ЕС по России
"Как в бункере Гитлера". В США раскритиковали риторику ЕС по России - 12.05.2025, ПРАЙМ
"Как в бункере Гитлера". В США раскритиковали риторику ЕС по России
Глава Еврокомиссии Урсула фон Дер Ляйен занимается пустословием, когда говорит о конфликте с Россией. Такое мнение на своем YouTube-канале выразил профессор... | 12.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-12T09:43+0300
2025-05-12T09:43+0300
политика
ес
сша
россия
урсула фон дер ляйен
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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон Дер Ляйен занимается пустословием, когда говорит о конфликте с Россией. Такое мнение на своем YouTube-канале выразил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.По словам Миршаймера, глава Еврокомиссии делает заявления без опоры на факты, в том числе она не располагает данными о силах сторон."Она делает пустые заявления, которые ничего не говорят &lt;…&gt; Это банальное пустословие, как будто эти люди находятся в бункере Гитлера в апреле 1945 года", — отметил эксперт.Миршаймер также подчеркнул, что Россия имеет преимущества на всех фронтах и выиграет в войне на истощение.
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ес, сша, россия, урсула фон дер ляйен
Политика, ЕС, США, РОССИЯ, Урсула фон дер Ляйен
09:43 12.05.2025
 
"Как в бункере Гитлера". В США раскритиковали риторику ЕС по России

Профессор Миршаймер: глава ЕК фон Дер Ляйен будто находится в бункере Гитлера

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкУрсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон Дер Ляйен занимается пустословием, когда говорит о конфликте с Россией. Такое мнение на своем YouTube-канале выразил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.
По словам Миршаймера, глава Еврокомиссии делает заявления без опоры на факты, в том числе она не располагает данными о силах сторон.
"Она делает пустые заявления, которые ничего не говорят <…> Это банальное пустословие, как будто эти люди находятся в бункере Гитлера в апреле 1945 года", — отметил эксперт.
Миршаймер также подчеркнул, что Россия имеет преимущества на всех фронтах и выиграет в войне на истощение.
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - ПРАЙМ, 1920, 10.05.2025
Фон дер Ляйен обсудила с Мерцем блокировку "Северного потока-2", пишет WSJ
10 мая, 21:47
 
ПолитикаЕССШАРОССИЯУрсула фон дер Ляйен
 
 
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