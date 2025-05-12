https://1prime.ru/20250512/evropa-857475296.html

"Как в бункере Гитлера". В США раскритиковали риторику ЕС по России

"Как в бункере Гитлера". В США раскритиковали риторику ЕС по России - 12.05.2025, ПРАЙМ

"Как в бункере Гитлера". В США раскритиковали риторику ЕС по России

Глава Еврокомиссии Урсула фон Дер Ляйен занимается пустословием, когда говорит о конфликте с Россией. Такое мнение на своем YouTube-канале выразил профессор... | 12.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-12T09:43+0300

2025-05-12T09:43+0300

2025-05-12T09:43+0300

политика

ес

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россия

урсула фон дер ляйен

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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон Дер Ляйен занимается пустословием, когда говорит о конфликте с Россией. Такое мнение на своем YouTube-канале выразил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.По словам Миршаймера, глава Еврокомиссии делает заявления без опоры на факты, в том числе она не располагает данными о силах сторон."Она делает пустые заявления, которые ничего не говорят <…> Это банальное пустословие, как будто эти люди находятся в бункере Гитлера в апреле 1945 года", — отметил эксперт.Миршаймер также подчеркнул, что Россия имеет преимущества на всех фронтах и выиграет в войне на истощение.

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ес, сша, россия, урсула фон дер ляйен