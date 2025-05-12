https://1prime.ru/20250512/evropa-857475296.html
"Как в бункере Гитлера". В США раскритиковали риторику ЕС по России
"Как в бункере Гитлера". В США раскритиковали риторику ЕС по России - 12.05.2025, ПРАЙМ
"Как в бункере Гитлера". В США раскритиковали риторику ЕС по России
Глава Еврокомиссии Урсула фон Дер Ляйен занимается пустословием, когда говорит о конфликте с Россией. Такое мнение на своем YouTube-канале выразил профессор... | 12.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-12T09:43+0300
2025-05-12T09:43+0300
2025-05-12T09:43+0300
политика
ес
сша
россия
урсула фон дер ляйен
https://cdnn.1prime.ru/img/84265/87/842658778_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_9ba99dd1dc016565d87ba80b4992ff9c.jpg
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон Дер Ляйен занимается пустословием, когда говорит о конфликте с Россией. Такое мнение на своем YouTube-канале выразил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.По словам Миршаймера, глава Еврокомиссии делает заявления без опоры на факты, в том числе она не располагает данными о силах сторон."Она делает пустые заявления, которые ничего не говорят <…> Это банальное пустословие, как будто эти люди находятся в бункере Гитлера в апреле 1945 года", — отметил эксперт.Миршаймер также подчеркнул, что Россия имеет преимущества на всех фронтах и выиграет в войне на истощение.
https://1prime.ru/20250510/sevpotok-857454215.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84265/87/842658778_349:0:3078:2047_1920x0_80_0_0_e67ba202bc50f03d969ee6deae83d515.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ес, сша, россия, урсула фон дер ляйен
Политика, ЕС, США, РОССИЯ, Урсула фон дер Ляйен
"Как в бункере Гитлера". В США раскритиковали риторику ЕС по России
Профессор Миршаймер: глава ЕК фон Дер Ляйен будто находится в бункере Гитлера
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ.
Глава Еврокомиссии Урсула фон Дер Ляйен занимается пустословием, когда говорит о конфликте с Россией. Такое мнение на своем YouTube
-канале выразил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.
По словам Миршаймера, глава Еврокомиссии делает заявления без опоры на факты, в том числе она не располагает данными о силах сторон.
"Она делает пустые заявления, которые ничего не говорят <…> Это банальное пустословие, как будто эти люди находятся в бункере Гитлера в апреле 1945 года", — отметил эксперт.
Миршаймер также подчеркнул, что Россия имеет преимущества на всех фронтах и выиграет в войне на истощение.
Фон дер Ляйен обсудила с Мерцем блокировку "Северного потока-2", пишет WSJ