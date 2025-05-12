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ФАС проанализирует объемы реализации социально значимых продуктов - 12.05.2025, ПРАЙМ
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ФАС проанализирует объемы реализации социально значимых продуктов
ФАС проанализирует объемы реализации социально значимых продуктов - 12.05.2025, ПРАЙМ
ФАС проанализирует объемы реализации социально значимых продуктов
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проанализирует объемы реализации социально значимых продуктов и доли среди них товаров "первой цены" - наиболее... | 12.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-12T16:30+0300
2025-05-12T16:30+0300
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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проанализирует объемы реализации социально значимых продуктов и доли среди них товаров "первой цены" - наиболее доступных позиций таких товаров - и продуктов с ограниченными наценками, направила запросы в 10 организаций розничной торговли, сообщили в ведомстве. "ФАС проанализирует доли товаров первой цены и продуктов с ограниченными наценками. Соответствующие запросы служба направила в 10 организаций розничной торговли, реализующих товары первой цены и соблюдающих добровольные обязательства". - говорится в сообщении. Отмечается, что ФАС запросила информацию об объемах реализации 25 категорий социально значимых продовольственных товаров из перечня, а также наиболее доступных позиций таких товаров, в том числе по которым отдельными организациями взяты добровольные обязательства об ограничении наценок. Таким образом, служба проанализирует полученную информацию на предмет выявления долей объемов реализации таких товаров в первом квартале 2025 года. ФАС России поддерживает ответственное поведение торговых сетей. По мнению ведомства, ограничение ими наценок на социально значимые продукты уже не первый год позволяет сдерживать цены на отдельные позиции востребованных товаров и повышать их доступность для граждан.
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бизнес, фас рф
Экономика, Бизнес, ФАС РФ
16:30 12.05.2025
 
ФАС проанализирует объемы реализации социально значимых продуктов

ФАС проанализирует доли реализации наиболее доступных социально значимых товаров

ФАС РФ
ФАС РФ
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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проанализирует объемы реализации социально значимых продуктов и доли среди них товаров "первой цены" - наиболее доступных позиций таких товаров - и продуктов с ограниченными наценками, направила запросы в 10 организаций розничной торговли, сообщили в ведомстве.
"ФАС проанализирует доли товаров первой цены и продуктов с ограниченными наценками. Соответствующие запросы служба направила в 10 организаций розничной торговли, реализующих товары первой цены и соблюдающих добровольные обязательства". - говорится в сообщении.
Отмечается, что ФАС запросила информацию об объемах реализации 25 категорий социально значимых продовольственных товаров из перечня, а также наиболее доступных позиций таких товаров, в том числе по которым отдельными организациями взяты добровольные обязательства об ограничении наценок.
Таким образом, служба проанализирует полученную информацию на предмет выявления долей объемов реализации таких товаров в первом квартале 2025 года.
ФАС России поддерживает ответственное поведение торговых сетей. По мнению ведомства, ограничение ими наценок на социально значимые продукты уже не первый год позволяет сдерживать цены на отдельные позиции востребованных товаров и повышать их доступность для граждан.
%Здание ФАС России. Архив - ПРАЙМ, 1920, 29.04.2025
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