https://1prime.ru/20250512/finlyandiya-857484147.html
Финская Patria получит 45 миллионов евро на проект платформы на базе ИИ
Финская Patria получит 45 миллионов евро на проект платформы на базе ИИ - 12.05.2025, ПРАЙМ
Финская Patria получит 45 миллионов евро на проект платформы на базе ИИ
Финская оборонная компания Patria получит 45 миллионов евро от ЕС на проект платформы на базе искусственного интеллекта для ведения боевых действий, сообщает в... | 12.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-12T12:44+0300
2025-05-12T12:44+0300
2025-05-12T12:44+0300
технологии
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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Финская оборонная компания Patria получит 45 миллионов евро от ЕС на проект платформы на базе искусственного интеллекта для ведения боевых действий, сообщает в понедельник компания. "(Проект - ред.) адаптивной роевой платформы искусственного интеллекта для ведения боевых действий под руководством Patria получит финансирование ЕС в размере 45 миллионов евро для укрепления обороноспособности Европы", - говорится в сообщении. По словам компании, Patria возглавляет промышленный консорциум в новом проекте, объединяющем технологии радиоэлектронной борьбы и передачи данных, в котором широко применяются технологии искусственного интеллекта. "Во всех сферах нашим военным необходимы соответствующая ситуационная осведомленность, системы связи, способные осуществлять взаимодействие в динамично меняющихся тактических ситуациях, а также способность осуществлять электронную защиту и атаки", - говорится в сообщении. Как уточняет Patria, платформа предназначена для использования на пилотируемых и беспилотных автономных платформах различных размеров и операционных сред, включая арктические условия.
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технологии, patria, ес
Финская Patria получит 45 миллионов евро на проект платформы на базе ИИ
Оборонная компания Patria получит 45 млн евро на проект платформы на базе ИИ
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Финская оборонная компания Patria получит 45 миллионов евро от ЕС на проект платформы на базе искусственного интеллекта для ведения боевых действий, сообщает в понедельник компания.
"(Проект - ред.) адаптивной роевой платформы искусственного интеллекта для ведения боевых действий под руководством Patria получит финансирование ЕС в размере 45 миллионов евро для укрепления обороноспособности Европы", - говорится в сообщении.
По словам компании, Patria возглавляет промышленный консорциум в новом проекте, объединяющем технологии радиоэлектронной борьбы и передачи данных, в котором широко применяются технологии искусственного интеллекта.
"Во всех сферах нашим военным необходимы соответствующая ситуационная осведомленность, системы связи, способные осуществлять взаимодействие в динамично меняющихся тактических ситуациях, а также способность осуществлять электронную защиту и атаки", - говорится в сообщении.
Как уточняет Patria, платформа предназначена для использования на пилотируемых и беспилотных автономных платформах различных размеров и операционных сред, включая арктические условия.
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