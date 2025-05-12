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ФНС напомнила о сроках подачи отчетов о зарубежных счетах
ФНС напомнила о сроках подачи отчетов о зарубежных счетах - 12.05.2025, ПРАЙМ
ФНС напомнила о сроках подачи отчетов о зарубежных счетах
Россияне, имеющие зарубежные счета и электронные кошельки, обязаны до 2 июня представить отчеты о движении денежных средств и других финансовых активов по ним в | 12.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-12T09:02+0300
2025-05-12T09:02+0300
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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Россияне, имеющие зарубежные счета и электронные кошельки, обязаны до 2 июня представить отчеты о движении денежных средств и других финансовых активов по ним в налоговые органы, напоминает Федеральная налоговая служба (ФНС) России. "Физическим лицам-резидентам до 2 июня необходимо представить отчеты за 2024 год по зарубежным счетам и иностранным электронным кошелькам", - говорится в сообщении. По действующему законодательству, налоговые резиденты РФ обязаны представлять эти отчеты ежегодно до 1 июня года, следующего за отчетным годом, но в текущем году 1 июня - выходной день. Отчет можно представить в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС РФ, а также в бумажном виде лично, через представителя, на имя которого оформлена соответствующая доверенность, или заказным письмом. Отчитываться также не нужно, уточняет ведомство, если зарубежные счета были открыты на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) или в странах, участвующих в автоматическом обмене финансовой информацией, но при условии, что зачисление или списание по счету или остаток средств на конец отчетного года не превышают 600 тысяч рублей или сумму в иностранной валюте эквивалентом в 600 тысяч рублей. При этом по электронным кошелькам не нужно представлять отчеты, если общая сумма зачисленных на них средств за отчетный год не превышает сумму, эквивалентную 600 тысячам рублей, добавили в ФНС. "В отношении мобилизованных лиц срок представления отчетов продлен на три месяца после окончания периода частичной мобилизации (увольнения мобилизованного лица с военной службы)", - подчеркнули в ведомстве.
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финансы, москва, фнс россии
Экономика, Финансы, МОСКВА, ФНС России
ФНС напомнила о сроках подачи отчетов о зарубежных счетах
ФНС: срок подачи отчетов о зарубежных счетах истекает через три недели
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Россияне, имеющие зарубежные счета и электронные кошельки, обязаны до 2 июня представить отчеты о движении денежных средств и других финансовых активов по ним в налоговые органы, напоминает Федеральная налоговая служба (ФНС) России.
"Физическим лицам-резидентам до 2 июня необходимо представить отчеты за 2024 год по зарубежным счетам и иностранным электронным кошелькам", - говорится в сообщении.
По действующему законодательству, налоговые резиденты РФ обязаны представлять эти отчеты ежегодно до 1 июня года, следующего за отчетным годом, но в текущем году 1 июня - выходной день. Отчет можно представить в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС РФ, а также в бумажном виде лично, через представителя, на имя которого оформлена соответствующая доверенность, или заказным письмом.
Отчитываться также не нужно, уточняет ведомство, если зарубежные счета были открыты на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) или в странах, участвующих в автоматическом обмене финансовой информацией, но при условии, что зачисление или списание по счету или остаток средств на конец отчетного года не превышают 600 тысяч рублей или сумму в иностранной валюте эквивалентом в 600 тысяч рублей.
При этом по электронным кошелькам не нужно представлять отчеты, если общая сумма зачисленных на них средств за отчетный год не превышает сумму, эквивалентную 600 тысячам рублей, добавили в ФНС.
"В отношении мобилизованных лиц срок представления отчетов продлен на три месяца после окончания периода частичной мобилизации (увольнения мобилизованного лица с военной службы)", - подчеркнули в ведомстве.
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