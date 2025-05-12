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ФТС завела втрое больше уголовных дел по незаконному перемещению табака - 12.05.2025, ПРАЙМ
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ФТС завела втрое больше уголовных дел по незаконному перемещению табака
ФТС завела втрое больше уголовных дел по незаконному перемещению табака - 12.05.2025, ПРАЙМ
ФТС завела втрое больше уголовных дел по незаконному перемещению табака
Федеральная таможенная служба (ФТС) России за прошлый год возбудила 170 уголовных дел по фактам незаконного ввоза-вывоза табачной продукции, что примерно в три... | 12.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-12T17:15+0300
2025-05-12T17:15+0300
бизнес
россия
москва
фтс россии
минфин
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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Федеральная таможенная служба (ФТС) России за прошлый год возбудила 170 уголовных дел по фактам незаконного ввоза-вывоза табачной продукции, что примерно в три раза больше, чем в 2023 году, рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства. "Федеральная таможенная служба за 2024 год возбудила 170 уголовных дел по фактам незаконного перемещения табачной продукции. Это почти в 3 раза больше, чем в 2023 году, когда было возбуждено 60 дел", - говорится в сообщении. "По линии административного производства возбуждено 7398 дел (за 2023 год – 6880)", - отметили в ФТС. Предметами правонарушений и преступлений являлись сигареты, табачное сырье, насвай и иная табачная продукция, уточнили там. Минфин РФ ранее опубликовал на портале проектов нормативных правовых актов законопроект, предусматривающий с марта 2026 года поэтапное введение лицензирования на оптовую и розничную торговлю табачной и никотинсодержащей продукцией, полномочия планируется разделить между Росалкогольтабакконтролем и региональными органами исполнительной власти. Как уточнил Минфин, с 1 марта 2026 года до 1 сентября 2026 года будет осуществляться выдача лицензий при соответствии соискателей требованиям по регистрации в информационной системе мониторинга, уплате государственной пошлины и отсутствию налоговой задолженности; с 1 сентября 2026 года будет введен запрет осуществления оптовой и розничной торговли продукцией без лицензии; с 1 сентября 2026 года до 1 сентября 2027 года будет установлен переходный период для приведения объектов розничной торговли в соответствие лицензионным требованиям.
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бизнес, россия, москва, фтс россии, минфин
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, ФТС России, Минфин
17:15 12.05.2025
 
ФТС завела втрое больше уголовных дел по незаконному перемещению табака

ФТС за 2024 год возбудила 170 дел по незаконному ввозу-вывозу табачной продукции

© fotolia.com / nikkytokСигареты
Сигареты - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2025
© fotolia.com / nikkytok
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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Федеральная таможенная служба (ФТС) России за прошлый год возбудила 170 уголовных дел по фактам незаконного ввоза-вывоза табачной продукции, что примерно в три раза больше, чем в 2023 году, рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Федеральная таможенная служба за 2024 год возбудила 170 уголовных дел по фактам незаконного перемещения табачной продукции. Это почти в 3 раза больше, чем в 2023 году, когда было возбуждено 60 дел", - говорится в сообщении.
"По линии административного производства возбуждено 7398 дел (за 2023 год – 6880)", - отметили в ФТС.
Предметами правонарушений и преступлений являлись сигареты, табачное сырье, насвай и иная табачная продукция, уточнили там.
Минфин РФ ранее опубликовал на портале проектов нормативных правовых актов законопроект, предусматривающий с марта 2026 года поэтапное введение лицензирования на оптовую и розничную торговлю табачной и никотинсодержащей продукцией, полномочия планируется разделить между Росалкогольтабакконтролем и региональными органами исполнительной власти.
Как уточнил Минфин, с 1 марта 2026 года до 1 сентября 2026 года будет осуществляться выдача лицензий при соответствии соискателей требованиям по регистрации в информационной системе мониторинга, уплате государственной пошлины и отсутствию налоговой задолженности; с 1 сентября 2026 года будет введен запрет осуществления оптовой и розничной торговли продукцией без лицензии; с 1 сентября 2026 года до 1 сентября 2027 года будет установлен переходный период для приведения объектов розничной торговли в соответствие лицензионным требованиям.
Сигареты - ПРАЙМ, 1920, 03.03.2025
Россия второй месяц подряд импортирует табак из Японии
3 марта, 04:15
 
БизнесРОССИЯМОСКВАФТС РоссииМинфин
 
 
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