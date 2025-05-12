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ФТС завела втрое больше уголовных дел по незаконному перемещению табака

ФТС завела втрое больше уголовных дел по незаконному перемещению табака - 12.05.2025, ПРАЙМ

ФТС завела втрое больше уголовных дел по незаконному перемещению табака

Федеральная таможенная служба (ФТС) России за прошлый год возбудила 170 уголовных дел по фактам незаконного ввоза-вывоза табачной продукции, что примерно в три... | 12.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-12T17:15+0300

2025-05-12T17:15+0300

2025-05-12T17:15+0300

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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Федеральная таможенная служба (ФТС) России за прошлый год возбудила 170 уголовных дел по фактам незаконного ввоза-вывоза табачной продукции, что примерно в три раза больше, чем в 2023 году, рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства. "Федеральная таможенная служба за 2024 год возбудила 170 уголовных дел по фактам незаконного перемещения табачной продукции. Это почти в 3 раза больше, чем в 2023 году, когда было возбуждено 60 дел", - говорится в сообщении. "По линии административного производства возбуждено 7398 дел (за 2023 год – 6880)", - отметили в ФТС. Предметами правонарушений и преступлений являлись сигареты, табачное сырье, насвай и иная табачная продукция, уточнили там. Минфин РФ ранее опубликовал на портале проектов нормативных правовых актов законопроект, предусматривающий с марта 2026 года поэтапное введение лицензирования на оптовую и розничную торговлю табачной и никотинсодержащей продукцией, полномочия планируется разделить между Росалкогольтабакконтролем и региональными органами исполнительной власти. Как уточнил Минфин, с 1 марта 2026 года до 1 сентября 2026 года будет осуществляться выдача лицензий при соответствии соискателей требованиям по регистрации в информационной системе мониторинга, уплате государственной пошлины и отсутствию налоговой задолженности; с 1 сентября 2026 года будет введен запрет осуществления оптовой и розничной торговли продукцией без лицензии; с 1 сентября 2026 года до 1 сентября 2027 года будет установлен переходный период для приведения объектов розничной торговли в соответствие лицензионным требованиям.

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