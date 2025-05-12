Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Продажи газа на Петербургской бирже выросли в январе-апреле на 42% - 12.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250512/gaz-857485135.html
Продажи газа на Петербургской бирже выросли в январе-апреле на 42%
Продажи газа на Петербургской бирже выросли в январе-апреле на 42% - 12.05.2025, ПРАЙМ
Продажи газа на Петербургской бирже выросли в январе-апреле на 42%
Объем торгов природным газом на Петербургской бирже за январь-апрель вырос на 42,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 5,2 миллиарда... | 12.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-12T13:07+0300
2025-05-12T13:08+0300
экономика
газ
россия
газпром
https://cdnn.1prime.ru/img/84056/04/840560443_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f985ac6f50711927891321b69914b394.jpg
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Объем торгов природным газом на Петербургской бирже за январь-апрель вырос на 42,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 5,2 миллиарда кубометров, сообщила торговая площадка. "За январь-апрель 2025 года объем торгов газом на Петербургской Бирже составил 5,2 миллиарда кубометров - на 42,1% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года", - говорится в сообщении. В денежном выражении оборот торгов составил 11,798 миллиарда рублей. По словам начальника управления развития биржевых торгов газом биржи Андрея Поршакова, рост продаж связан с высокой активностью на биржевых торгах крупных независимых производителей газа. "Новой тенденцией стало превышение объема сделок с поставкой "на сутки" и "на нерабочий день n" над традиционно доминирующими договорами "на следующий месяц", - цитирует его пресс-служба Петербургской биржи. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минэнерго РФ в октябре предложили установить для "Газпрома" норматив минимальных биржевых продаж газа в 10%, для иных производителей, занимающих доминирующее положение - в 2%; при достижении этих величин биржевая цена должна признаваться рыночной. Однако проект совместного приказа ведомств до сих пор не бы одобрен официально. В июне президент Петербургской биржи Игорь Артемьев в интервью РИА Новости отмечал, что профильные ведомства уже долгое время пытаются ввести обязательный норматив продаж газа на бирже по аналогии с нефтепродуктами, однако "Газпром" выступает против. По словам главы торговой площадки, это сказывается на динамике развития биржевых торгов газом.
https://1prime.ru/20250507/rubl-857361645.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84056/04/840560443_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b66cd25127fbad4f643627c4174dac53.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, россия, газпром
Экономика, Газ, РОССИЯ, Газпром
13:07 12.05.2025 (обновлено: 13:08 12.05.2025)
 
Продажи газа на Петербургской бирже выросли в январе-апреле на 42%

Продажи газа на Петербургской бирже выросли до 5,2 миллиарда кубометров

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМосковская биржа
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Объем торгов природным газом на Петербургской бирже за январь-апрель вырос на 42,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 5,2 миллиарда кубометров, сообщила торговая площадка.
"За январь-апрель 2025 года объем торгов газом на Петербургской Бирже составил 5,2 миллиарда кубометров - на 42,1% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года", - говорится в сообщении.
В денежном выражении оборот торгов составил 11,798 миллиарда рублей.
По словам начальника управления развития биржевых торгов газом биржи Андрея Поршакова, рост продаж связан с высокой активностью на биржевых торгах крупных независимых производителей газа. "Новой тенденцией стало превышение объема сделок с поставкой "на сутки" и "на нерабочий день n" над традиционно доминирующими договорами "на следующий месяц", - цитирует его пресс-служба Петербургской биржи.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минэнерго РФ в октябре предложили установить для "Газпрома" норматив минимальных биржевых продаж газа в 10%, для иных производителей, занимающих доминирующее положение - в 2%; при достижении этих величин биржевая цена должна признаваться рыночной. Однако проект совместного приказа ведомств до сих пор не бы одобрен официально.
В июне президент Петербургской биржи Игорь Артемьев в интервью РИА Новости отмечал, что профильные ведомства уже долгое время пытаются ввести обязательный норматив продаж газа на бирже по аналогии с нефтепродуктами, однако "Газпром" выступает против. По словам главы торговой площадки, это сказывается на динамике развития биржевых торгов газом.
Банкноты китайских юаней и российских рублей - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2025
Рубль торгуется в плюсе к юаню на Московской бирже
7 мая, 13:39
 
ЭкономикаГазРОССИЯГазпром
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала