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Продажи газа на Петербургской бирже выросли в январе-апреле на 42%

Продажи газа на Петербургской бирже выросли в январе-апреле на 42% - 12.05.2025, ПРАЙМ

Продажи газа на Петербургской бирже выросли в январе-апреле на 42%

Объем торгов природным газом на Петербургской бирже за январь-апрель вырос на 42,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 5,2 миллиарда... | 12.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-12T13:07+0300

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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Объем торгов природным газом на Петербургской бирже за январь-апрель вырос на 42,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 5,2 миллиарда кубометров, сообщила торговая площадка. "За январь-апрель 2025 года объем торгов газом на Петербургской Бирже составил 5,2 миллиарда кубометров - на 42,1% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года", - говорится в сообщении. В денежном выражении оборот торгов составил 11,798 миллиарда рублей. По словам начальника управления развития биржевых торгов газом биржи Андрея Поршакова, рост продаж связан с высокой активностью на биржевых торгах крупных независимых производителей газа. "Новой тенденцией стало превышение объема сделок с поставкой "на сутки" и "на нерабочий день n" над традиционно доминирующими договорами "на следующий месяц", - цитирует его пресс-служба Петербургской биржи. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минэнерго РФ в октябре предложили установить для "Газпрома" норматив минимальных биржевых продаж газа в 10%, для иных производителей, занимающих доминирующее положение - в 2%; при достижении этих величин биржевая цена должна признаваться рыночной. Однако проект совместного приказа ведомств до сих пор не бы одобрен официально. В июне президент Петербургской биржи Игорь Артемьев в интервью РИА Новости отмечал, что профильные ведомства уже долгое время пытаются ввести обязательный норматив продаж газа на бирже по аналогии с нефтепродуктами, однако "Газпром" выступает против. По словам главы торговой площадки, это сказывается на динамике развития биржевых торгов газом.

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газ, россия, газпром