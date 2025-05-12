https://1prime.ru/20250512/gd-857470619.html

В ГД внесут проект о бесплатной юридической помощи россиянам

В ГД внесут проект о бесплатной юридической помощи россиянам - 12.05.2025, ПРАЙМ

В ГД внесут проект о бесплатной юридической помощи россиянам

Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается предоставлять бесплатную юридическую | 12.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-12T01:19+0300

2025-05-12T01:19+0300

2025-05-12T01:19+0300

общество

экономика

россия

германия

сергей миронов

госдума

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/857470619.jpg?1747001971

МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается предоставлять бесплатную юридическую помощь гражданам России для открытия искового производства против ФРГ по вопросу возмещения вреда, причиненного нацистской Германией в годы Великой Отечественной войны, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Соавтором проекта стал лидер партии, депутат Госдумы Сергей Миронов. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в понедельник. "Данный федеральный закон обязывает предоставлять бесплатную юридическую помощь гражданам, являвшихся гражданами СССР в период Великой Отечественной войны и пострадавших от преступлений нацистов", - сообщается в пояснительной записке к проекту. Проектом предлагается оказывать бесплатную юридическую помощь, если граждане подают иск к Германии о компенсации вреда от военных преступлений нацистов во время Великой Отечественной войны. Как рассказал Миронов РИА Новости, проект разработан для восстановления социальной справедливости в отношении российских граждан, пострадавших вследствие военных преступлений, совершенных нацистской Германией во время войны. Он напомнил, что политика нацистской Германии в отношении советских граждан проводилась в соответствии с генеральным планом "Ост", направленным на колонизацию земель и уничтожение гражданского населения на оккупированных территориях. И в результате, по словам политика, страна потеряла около 14 миллионов гражданского населения, люди погибли из-за гуманитарной катастрофы, бомбёжек, блокады Ленинграда, военных преступлений. Миронов уточнил, что на захваченных территориях оккупанты преднамеренно истребили более 7,4 миллионов человек, от голода и болезней умерло 4,1 миллиона человек, а на принудительных работах в Германии – более 2,1 миллиона. "В захваченных регионах гитлеровцы сжигали деревни, расстреливали мирное население, подвергали граждан самым жестоким пыткам. Все сопровождалось грабежами и изъятием имущества", – отметил лидер СРЗП. Миронов сообщил, что суды более двух десятков регионов России уже признали преступления, совершенные немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками в годы Великой Отечественной войны на территории бывшего Советского Союза, военными преступлениями и геноцидом народов СССР. Депутат Госдумы считает, что нужно двигаться дальше, необходимо добиваться восстановления исторической справедливости на международном уровне и выплаты компенсации пострадавшим.

германия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, германия, сергей миронов, госдума