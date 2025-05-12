https://1prime.ru/20250512/gd-857471010.html

В ГД внесут проект о снижении кворума для повторного собрания собственников

В ГД внесут проект о снижении кворума для повторного собрания собственников - 12.05.2025, ПРАЙМ

В ГД внесут проект о снижении кворума для повторного собрания собственников

В Госдуму в ближайшее время планируется внести законопроект о снижении с 50 до 25% кворума для проведения повторного собрания собственников многоквартирного... | 12.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-12T03:16+0300

2025-05-12T03:16+0300

2025-05-12T03:16+0300

общество

экономика

москва

рф

госдума

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/857471010.jpg?1747009006

МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. В Госдуму в ближайшее время планируется внести законопроект о снижении с 50 до 25% кворума для проведения повторного собрания собственников многоквартирного дома по отдельным вопросам, сообщил РИА Недвижимость член комитета нижней палаты парламента по строительству и ЖКХ Марат Нуриев. "Планируем внести законопроект в Госдуму в эту весеннюю сессию", – сказал Нуриев. Согласно действующей норме, собрание собственников помещений в многоквартирном доме в большинстве случаев правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие владельцы имущества или их представители, обладающие более чем 50% общего количества голосов. Однако, по словам директора направления "Городское хозяйство" фонда "Институт экономики города" Ирины Генцлер, принимавшей участие в разработке законопроекта, сейчас около 30-40% инициируемых собраний собственников признаются несостоявшимися из-за отсутствия кворума. В связи с этим авторы законопроекта предлагают внести поправки в Жилищный кодекс РФ, предусматривающие возможность проведения по ряду вопросов повторного общего собрания собственников многоквартирного дома с кворумом более чем 25%. В частности, к вопросам, для решения которых будет достаточно привлечь четверть с небольшим голосов, законопроектом предлагается отнести перепланировку помещений, входящих в состав общего имущества; использование земельного участка, на котором расположен дом, и его благоустройство; использование общего имущества; выбор способа управления домом и управляющей компании; определение платы за содержание жилья; текущий ремонт; договоры о водо-, электро- и газоснабжении, а также вывозе мусора. Таким образом, решения по вопросам, не вызывающим обычно значительного интереса у большинства жильцов, все-таки будут приниматься, а не бесконечно откладываться или перекладываться на органы власти, считает Генцлер.

москва

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , москва, рф, госдума