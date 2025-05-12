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В ГД внесут проект о снижении кворума для повторного собрания собственников
В ГД внесут проект о снижении кворума для повторного собрания собственников - 12.05.2025, ПРАЙМ
В ГД внесут проект о снижении кворума для повторного собрания собственников
В Госдуму в ближайшее время планируется внести законопроект о снижении с 50 до 25% кворума для проведения повторного собрания собственников многоквартирного... | 12.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-12T03:16+0300
2025-05-12T03:16+0300
2025-05-12T03:16+0300
общество
экономика
москва
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госдума
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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. В Госдуму в ближайшее время планируется внести законопроект о снижении с 50 до 25% кворума для проведения повторного собрания собственников многоквартирного дома по отдельным вопросам, сообщил РИА Недвижимость член комитета нижней палаты парламента по строительству и ЖКХ Марат Нуриев.
"Планируем внести законопроект в Госдуму в эту весеннюю сессию", – сказал Нуриев.
Согласно действующей норме, собрание собственников помещений в многоквартирном доме в большинстве случаев правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие владельцы имущества или их представители, обладающие более чем 50% общего количества голосов. Однако, по словам директора направления "Городское хозяйство" фонда "Институт экономики города" Ирины Генцлер, принимавшей участие в разработке законопроекта, сейчас около 30-40% инициируемых собраний собственников признаются несостоявшимися из-за отсутствия кворума.
В связи с этим авторы законопроекта предлагают внести поправки в Жилищный кодекс РФ, предусматривающие возможность проведения по ряду вопросов повторного общего собрания собственников многоквартирного дома с кворумом более чем 25%.
В частности, к вопросам, для решения которых будет достаточно привлечь четверть с небольшим голосов, законопроектом предлагается отнести перепланировку помещений, входящих в состав общего имущества; использование земельного участка, на котором расположен дом, и его благоустройство; использование общего имущества; выбор способа управления домом и управляющей компании; определение платы за содержание жилья; текущий ремонт; договоры о водо-, электро- и газоснабжении, а также вывозе мусора.
Таким образом, решения по вопросам, не вызывающим обычно значительного интереса у большинства жильцов, все-таки будут приниматься, а не бесконечно откладываться или перекладываться на органы власти, считает Генцлер.
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общество , москва, рф, госдума
Общество , Экономика, МОСКВА, РФ, Госдума
В ГД внесут проект о снижении кворума для повторного собрания собственников
В Госдуму внесут законопроект о снижении кворума для повторного собрания собственников
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. В Госдуму в ближайшее время планируется внести законопроект о снижении с 50 до 25% кворума для проведения повторного собрания собственников многоквартирного дома по отдельным вопросам, сообщил РИА Недвижимость член комитета нижней палаты парламента по строительству и ЖКХ Марат Нуриев.
"Планируем внести законопроект в Госдуму в эту весеннюю сессию", – сказал Нуриев.
Согласно действующей норме, собрание собственников помещений в многоквартирном доме в большинстве случаев правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие владельцы имущества или их представители, обладающие более чем 50% общего количества голосов. Однако, по словам директора направления "Городское хозяйство" фонда "Институт экономики города" Ирины Генцлер, принимавшей участие в разработке законопроекта, сейчас около 30-40% инициируемых собраний собственников признаются несостоявшимися из-за отсутствия кворума.
В связи с этим авторы законопроекта предлагают внести поправки в Жилищный кодекс РФ, предусматривающие возможность проведения по ряду вопросов повторного общего собрания собственников многоквартирного дома с кворумом более чем 25%.
В частности, к вопросам, для решения которых будет достаточно привлечь четверть с небольшим голосов, законопроектом предлагается отнести перепланировку помещений, входящих в состав общего имущества; использование земельного участка, на котором расположен дом, и его благоустройство; использование общего имущества; выбор способа управления домом и управляющей компании; определение платы за содержание жилья; текущий ремонт; договоры о водо-, электро- и газоснабжении, а также вывозе мусора.
Таким образом, решения по вопросам, не вызывающим обычно значительного интереса у большинства жильцов, все-таки будут приниматься, а не бесконечно откладываться или перекладываться на органы власти, считает Генцлер.