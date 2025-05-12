https://1prime.ru/20250512/germaniya-857479872.html

ФРГ заявила о готовности продолжить поставки оружия Украине

ФРГ заявила о готовности продолжить поставки оружия Украине - 12.05.2025, ПРАЙМ

ФРГ заявила о готовности продолжить поставки оружия Украине

Германия готова продолжать поставки оружия Украине в случае, если не будет достигнуто соглашение о прекращении огня, заявил в понедельник глава МИД ФРГ Йоханн... | 12.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-12T11:05+0300

2025-05-12T11:05+0300

2025-05-12T11:05+0300

политика

германия

украина

поставки оружия украине

https://cdnn.1prime.ru/img/84125/64/841256427_0:174:2401:1524_1920x0_80_0_0_67f450df71ee1ea93ef4765608ae1080.jpg

МОСКВА, 12 мая – ПРАЙМ. Германия готова продолжать поставки оружия Украине в случае, если не будет достигнуто соглашение о прекращении огня, заявил в понедельник глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль. "Федеративная республика Германия всегда четко показывала свою готовность к дальнейшим поставкам вооружений. К этому есть широкая готовность среди парламентариев. Это также было продемонстрировано в конце срока работы парламента предыдущего созыва, когда мы проявили большую солидарность и показали, что при необходимости мы можем принять еще один пакет помощи на 3 миллиарда евро. И вполне может быть так, что если переговоры не начнутся и не вступит в силу режим прекращения огня, то Германия почти наверняка будет готова предоставить дальнейшие пакеты помощи. У меня нет в этом никаких сомнений", - сказал Вадефуль на пресс-конференции в Лондоне, которую транслировал YouTube-канал Times News. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://1prime.ru/20250511/britaniya-857460855.html

германия

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

германия, украина, поставки оружия украине