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ФРГ заявила о готовности продолжить поставки оружия Украине - 12.05.2025, ПРАЙМ
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ФРГ заявила о готовности продолжить поставки оружия Украине
ФРГ заявила о готовности продолжить поставки оружия Украине - 12.05.2025, ПРАЙМ
ФРГ заявила о готовности продолжить поставки оружия Украине
Германия готова продолжать поставки оружия Украине в случае, если не будет достигнуто соглашение о прекращении огня, заявил в понедельник глава МИД ФРГ Йоханн... | 12.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-12T11:05+0300
2025-05-12T11:05+0300
политика
германия
украина
поставки оружия украине
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МОСКВА, 12 мая – ПРАЙМ. Германия готова продолжать поставки оружия Украине в случае, если не будет достигнуто соглашение о прекращении огня, заявил в понедельник глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль. "Федеративная республика Германия всегда четко показывала свою готовность к дальнейшим поставкам вооружений. К этому есть широкая готовность среди парламентариев. Это также было продемонстрировано в конце срока работы парламента предыдущего созыва, когда мы проявили большую солидарность и показали, что при необходимости мы можем принять еще один пакет помощи на 3 миллиарда евро. И вполне может быть так, что если переговоры не начнутся и не вступит в силу режим прекращения огня, то Германия почти наверняка будет готова предоставить дальнейшие пакеты помощи. У меня нет в этом никаких сомнений", - сказал Вадефуль на пресс-конференции в Лондоне, которую транслировал YouTube-канал Times News. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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германия, украина, поставки оружия украине
Политика, ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА, поставки оружия Украине
11:05 12.05.2025
 
ФРГ заявила о готовности продолжить поставки оружия Украине

МИД ФРГ: страна продолжит поставки оружия Украине в случае отсутствия прекращения огня

© Unsplash/Maheshkumar PainamФлаг Германии, Берлин
Флаг Германии, Берлин
© Unsplash/Maheshkumar Painam
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МОСКВА, 12 мая – ПРАЙМ. Германия готова продолжать поставки оружия Украине в случае, если не будет достигнуто соглашение о прекращении огня, заявил в понедельник глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль.
"Федеративная республика Германия всегда четко показывала свою готовность к дальнейшим поставкам вооружений. К этому есть широкая готовность среди парламентариев. Это также было продемонстрировано в конце срока работы парламента предыдущего созыва, когда мы проявили большую солидарность и показали, что при необходимости мы можем принять еще один пакет помощи на 3 миллиарда евро. И вполне может быть так, что если переговоры не начнутся и не вступит в силу режим прекращения огня, то Германия почти наверняка будет готова предоставить дальнейшие пакеты помощи. У меня нет в этом никаких сомнений", - сказал Вадефуль на пресс-конференции в Лондоне, которую транслировал YouTube-канал Times News.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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ПолитикаГЕРМАНИЯУКРАИНАпоставки оружия Украине
 
 
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