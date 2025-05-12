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Комитет Госдумы одобрил повышение пошлин за госрегистрацию маломерных судов
Комитет Госдумы одобрил повышение пошлин за госрегистрацию маломерных судов - 12.05.2025, ПРАЙМ
Комитет Госдумы одобрил повышение пошлин за госрегистрацию маломерных судов
Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении законопроект об увеличении размеров государственных пошлин за госрегистрацию... | 12.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-12T13:21+0300
2025-05-12T13:21+0300
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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении законопроект об увеличении размеров государственных пошлин за госрегистрацию маломерных, прогулочных и спортивных парусных судов. На рассмотрение Думы он может быть вынесен 15 мая. Документ внесен первым зампредом бюджетного комитета Александром Ремезковым ("Справедливая Россия – За правду"). Он повышает пошлину за регистрацию таких судов в Государственном судовом реестре, реестре маломерных судов или бербоут-чартерном реестре с 1600 до 1800 рублей, за внесение в этот реестр изменений – с 200 до 400 рублей. А за выдачу свидетельства о праве собственности, госрегистрацию ограничений (обременений) прав на спортивное парусное судно, прогулочное судно, маломерное судно пошлина увеличивается с 900 до 1000 рублей. Одновременно отменяется госпошлина за выдачу судового билета, которая сейчас составляет 200 рублей. Такой билет выдается на спортивные парусные суда, прогулочные суда и маломерные суда, подлежащие госрегистрации. Правительство РФ поддерживает законопроект.
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Бизнес, РОССИЯ, РФ, Госдума, Дума
Комитет Госдумы одобрил повышение пошлин за госрегистрацию маломерных судов
Комитет ГД поддержал проект об увеличении пошлин за регистрацию маломерных судов
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении законопроект об увеличении размеров государственных пошлин за госрегистрацию маломерных, прогулочных и спортивных парусных судов. На рассмотрение Думы он может быть вынесен 15 мая.
Документ внесен первым зампредом бюджетного комитета Александром Ремезковым ("Справедливая Россия – За правду"). Он повышает пошлину за регистрацию таких судов в Государственном судовом реестре, реестре маломерных судов или бербоут-чартерном реестре с 1600 до 1800 рублей, за внесение в этот реестр изменений – с 200 до 400 рублей.
А за выдачу свидетельства о праве собственности, госрегистрацию ограничений (обременений) прав на спортивное парусное судно, прогулочное судно, маломерное судно пошлина увеличивается с 900 до 1000 рублей.
Одновременно отменяется госпошлина за выдачу судового билета, которая сейчас составляет 200 рублей. Такой билет выдается на спортивные парусные суда, прогулочные суда и маломерные суда, подлежащие госрегистрации.
Правительство РФ поддерживает законопроект.
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