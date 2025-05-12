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Умерла актриса Нина Гребешкова
Умерла актриса Нина Гребешкова - 12.05.2025, ПРАЙМ
Умерла актриса Нина Гребешкова
Скончалась вдова режиссера Леонида Гайдая, заслуженная артистка России член Союза кинематографистов Нина Гребешкова, сообщили в пресс-службе Союза... | 12.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-12T20:54+0300
2025-05-12T20:54+0300
2025-05-12T20:54+0300
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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Скончалась вдова режиссера Леонида Гайдая, заслуженная артистка России член Союза кинематографистов Нина Гребешкова, сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов РФ. "Десятого мая 2025 года на 95-м году ушла из жизни любимая актриса многих поколений, заслуженная артистка Российской Федерации Нина Павловна Гребешкова (1930-2025)", - сообщает организация. Как напомнили в пресс-службе Союза кинематографистов, в творческой биографии Гребешковой было около 130 киноролей,. В их числе - жена Семёна Семёновича Горбункова в фильме "Бриллиантовая рука", врач психиатрической больницы в фильме "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика", Анна Горбушкина в первой новелле фильма "Не может быть!", Мусик и царица Тамара в фильме "12 стульев", тетя Клава в фильме "Спортлото-82" и другие.
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кино, культура
Умерла актриса Нина Гребешкова
Умерла вдова режиссера Леонида Гайдая актриса Нина Гребешкова
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Скончалась вдова режиссера Леонида Гайдая, заслуженная артистка России член Союза кинематографистов Нина Гребешкова, сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов РФ.
"Десятого мая 2025 года на 95-м году ушла из жизни любимая актриса многих поколений, заслуженная артистка Российской Федерации Нина Павловна Гребешкова (1930-2025)", - сообщает организация.
Как напомнили в пресс-службе Союза кинематографистов, в творческой биографии Гребешковой было около 130 киноролей,. В их числе - жена Семёна Семёновича Горбункова в фильме "Бриллиантовая рука", врач психиатрической больницы в фильме "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика", Анна Горбушкина в первой новелле фильма "Не может быть!", Мусик и царица Тамара в фильме "12 стульев", тетя Клава в фильме "Спортлото-82" и другие.