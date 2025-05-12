Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия будет активно внедрять и масштабировать технологии ИИ - 12.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250512/grigorenko-857485485.html
Россия будет активно внедрять и масштабировать технологии ИИ
Россия будет активно внедрять и масштабировать технологии ИИ - 12.05.2025, ПРАЙМ
Россия будет активно внедрять и масштабировать технологии ИИ
Россия будет активно внедрять и масштабировать технологии искусственного интеллекта (ИИ), это повлияет на различные отрасли экономики, социальной сферы и... | 12.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-12T13:13+0300
2025-05-12T13:13+0300
технологии
россия
дмитрий григоренко
https://cdnn.1prime.ru/img/82830/36/828303618_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_3743a5568c46e33011730ea4bcb05e51.jpg
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Россия будет активно внедрять и масштабировать технологии искусственного интеллекта (ИИ), это повлияет на различные отрасли экономики, социальной сферы и госуправления, сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко. "Сегодня искусственный интеллект перестал быть далекой инновацией, став понятной технологией, приносящей эффект в различных отраслях экономики, социальной сфере и госуправлении. Поэтому общий фокус государства в отношении ИИ смещен на внедрение и масштабирование лучших практик", - сказал вице-премьер, чьи слова привел его аппарат. Ранее правительство РФ сообщило о формировании центра развития ИИ. В его задачи входит выстраивание оперативной сквозной координации между госорганами, регионами и бизнесом. Соответствующий проект постановления правительства размещен на портале проектов нормативно-правовых актов. Также центр займется экспертно-аналитическим сопровождением приоритетных задач правительства по направлению ИИ, разработкой методик и нормативов. Функции по информационно-аналитическому и организационно-техническому сопровождению реализации приоритетных задач будет осуществлять АНО "Аналитический центр при правительстве РФ". В нем будет создано структурное подразделение "Центр развития искусственного интеллекта при правительстве РФ", а Минцифры выступит координатором.
https://1prime.ru/20250508/samolet-857395865.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82830/36/828303618_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_c767d0f43d5f71a62786221768d64324.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, россия, дмитрий григоренко
Технологии, РОССИЯ, Дмитрий Григоренко
13:13 12.05.2025
 
Россия будет активно внедрять и масштабировать технологии ИИ

Григоренко: Россия будет активно внедрять и масштабировать технологии ИИ

© РИА Новости . Яков Андреев!Работа за компьютером. Архивное фото.
!Работа за компьютером. Архивное фото. - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости . Яков Андреев
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Россия будет активно внедрять и масштабировать технологии искусственного интеллекта (ИИ), это повлияет на различные отрасли экономики, социальной сферы и госуправления, сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко.
"Сегодня искусственный интеллект перестал быть далекой инновацией, став понятной технологией, приносящей эффект в различных отраслях экономики, социальной сфере и госуправлении. Поэтому общий фокус государства в отношении ИИ смещен на внедрение и масштабирование лучших практик", - сказал вице-премьер, чьи слова привел его аппарат.
Ранее правительство РФ сообщило о формировании центра развития ИИ. В его задачи входит выстраивание оперативной сквозной координации между госорганами, регионами и бизнесом. Соответствующий проект постановления правительства размещен на портале проектов нормативно-правовых актов.
Также центр займется экспертно-аналитическим сопровождением приоритетных задач правительства по направлению ИИ, разработкой методик и нормативов.
Функции по информационно-аналитическому и организационно-техническому сопровождению реализации приоритетных задач будет осуществлять АНО "Аналитический центр при правительстве РФ". В нем будет создано структурное подразделение "Центр развития искусственного интеллекта при правительстве РФ", а Минцифры выступит координатором.
Самолет в небе. - ПРАЙМ, 1920, 08.05.2025
Лазеры и ИИ. В США оценили новый российский бомбардировщик
8 мая, 14:38
 
ТехнологииРОССИЯДмитрий Григоренко
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала