https://1prime.ru/20250512/grigorenko-857485485.html
Россия будет активно внедрять и масштабировать технологии ИИ
Россия будет активно внедрять и масштабировать технологии ИИ - 12.05.2025, ПРАЙМ
Россия будет активно внедрять и масштабировать технологии ИИ
Россия будет активно внедрять и масштабировать технологии искусственного интеллекта (ИИ), это повлияет на различные отрасли экономики, социальной сферы и... | 12.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-12T13:13+0300
2025-05-12T13:13+0300
2025-05-12T13:13+0300
технологии
россия
дмитрий григоренко
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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Россия будет активно внедрять и масштабировать технологии искусственного интеллекта (ИИ), это повлияет на различные отрасли экономики, социальной сферы и госуправления, сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко. "Сегодня искусственный интеллект перестал быть далекой инновацией, став понятной технологией, приносящей эффект в различных отраслях экономики, социальной сфере и госуправлении. Поэтому общий фокус государства в отношении ИИ смещен на внедрение и масштабирование лучших практик", - сказал вице-премьер, чьи слова привел его аппарат. Ранее правительство РФ сообщило о формировании центра развития ИИ. В его задачи входит выстраивание оперативной сквозной координации между госорганами, регионами и бизнесом. Соответствующий проект постановления правительства размещен на портале проектов нормативно-правовых актов. Также центр займется экспертно-аналитическим сопровождением приоритетных задач правительства по направлению ИИ, разработкой методик и нормативов. Функции по информационно-аналитическому и организационно-техническому сопровождению реализации приоритетных задач будет осуществлять АНО "Аналитический центр при правительстве РФ". В нем будет создано структурное подразделение "Центр развития искусственного интеллекта при правительстве РФ", а Минцифры выступит координатором.
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технологии, россия, дмитрий григоренко
Технологии, РОССИЯ, Дмитрий Григоренко
Россия будет активно внедрять и масштабировать технологии ИИ
Григоренко: Россия будет активно внедрять и масштабировать технологии ИИ
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Россия будет активно внедрять и масштабировать технологии искусственного интеллекта (ИИ), это повлияет на различные отрасли экономики, социальной сферы и госуправления, сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко.
"Сегодня искусственный интеллект перестал быть далекой инновацией, став понятной технологией, приносящей эффект в различных отраслях экономики, социальной сфере и госуправлении. Поэтому общий фокус государства в отношении ИИ смещен на внедрение и масштабирование лучших практик", - сказал вице-премьер, чьи слова привел его аппарат.
Ранее правительство РФ сообщило о формировании центра развития ИИ. В его задачи входит выстраивание оперативной сквозной координации между госорганами, регионами и бизнесом. Соответствующий проект постановления правительства размещен на портале проектов нормативно-правовых актов.
Также центр займется экспертно-аналитическим сопровождением приоритетных задач правительства по направлению ИИ, разработкой методик и нормативов.
Функции по информационно-аналитическому и организационно-техническому сопровождению реализации приоритетных задач будет осуществлять АНО "Аналитический центр при правительстве РФ". В нем будет создано структурное подразделение "Центр развития искусственного интеллекта при правительстве РФ", а Минцифры выступит координатором.
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