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СМИ узнали о возможном визите европейских чиновников в Стамбул
СМИ узнали о возможном визите европейских чиновников в Стамбул - 12.05.2025, ПРАЙМ
СМИ узнали о возможном визите европейских чиновников в Стамбул
Европейские чиновники, предположительно, могут прибыть в Стамбул на фоне ожидающихся переговоров России и Украины, якобы, чтобы убедиться в готовности... | 12.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-12T17:06+0300
2025-05-12T17:06+0300
2025-05-12T17:06+0300
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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Европейские чиновники, предположительно, могут прибыть в Стамбул на фоне ожидающихся переговоров России и Украины, якобы, чтобы убедиться в готовности украинской стороны к переговорам, пишет британская газета Guardian. "Существует вероятность, что некоторые европейские чиновники также будут присутствовать в Стамбуле, чтобы убедиться, что команда украинских переговорщиков готова к потенциально важным переговорам, подготовка к которым была сравнительно небольшой", - утверждает издание. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня.
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Политика, МОСКВА, Стамбул, УКРАИНА, Владимир Путин, Владимир Зеленский
СМИ узнали о возможном визите европейских чиновников в Стамбул
Guardian: чиновники ЕС прибудут в Стамбул на фоне переговоров России и Украины
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Европейские чиновники, предположительно, могут прибыть в Стамбул на фоне ожидающихся переговоров России и Украины, якобы, чтобы убедиться в готовности украинской стороны к переговорам, пишет британская газета Guardian.
"Существует вероятность, что некоторые европейские чиновники также будут присутствовать в Стамбуле, чтобы убедиться, что команда украинских переговорщиков готова к потенциально важным переговорам, подготовка к которым была сравнительно небольшой", - утверждает издание.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня.
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