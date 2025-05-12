https://1prime.ru/20250512/guardian-857494443.html

СМИ узнали о возможном визите европейских чиновников в Стамбул

СМИ узнали о возможном визите европейских чиновников в Стамбул - 12.05.2025, ПРАЙМ

СМИ узнали о возможном визите европейских чиновников в Стамбул

Европейские чиновники, предположительно, могут прибыть в Стамбул на фоне ожидающихся переговоров России и Украины, якобы, чтобы убедиться в готовности... | 12.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-12T17:06+0300

2025-05-12T17:06+0300

2025-05-12T17:06+0300

политика

москва

стамбул

украина

владимир путин

владимир зеленский

https://cdnn.1prime.ru/img/82251/13/822511340_0:56:1024:632_1920x0_80_0_0_05cd5acf66ede57d127eb8543b3d184f.jpg

МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Европейские чиновники, предположительно, могут прибыть в Стамбул на фоне ожидающихся переговоров России и Украины, якобы, чтобы убедиться в готовности украинской стороны к переговорам, пишет британская газета Guardian. "Существует вероятность, что некоторые европейские чиновники также будут присутствовать в Стамбуле, чтобы убедиться, что команда украинских переговорщиков готова к потенциально важным переговорам, подготовка к которым была сравнительно небольшой", - утверждает издание. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня.

https://1prime.ru/20250507/smi-857349577.html

москва

стамбул

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

москва, стамбул, украина, владимир путин, владимир зеленский