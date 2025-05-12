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Новак раскрыл степень оснащения предприятий ТЭК в России средствами ИИ

Новак раскрыл степень оснащения предприятий ТЭК в России средствами ИИ - 12.05.2025, ПРАЙМ

Новак раскрыл степень оснащения предприятий ТЭК в России средствами ИИ

Уже 40% предприятий топливно-энергетического комплекса (ТЭК) внедрили искусственный интеллект в свою работу, и в дальнейшем цифровизация отрасли позволит... | 12.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-12T14:24+0300

2025-05-12T14:24+0300

2025-05-12T14:25+0300

александр новак

россия

тэк

искусственный интеллект

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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Уже 40% предприятий топливно-энергетического комплекса (ТЭК) внедрили искусственный интеллект в свою работу, и в дальнейшем цифровизация отрасли позволит увеличить производительность труда в 1,5-2 раза, такое мнение высказал вице-премьер РФ Александр Новак в авторской статье для журнала "Энергетическая политика". "Особое внимание будет уделено цифровизации. Уже 40% предприятий ТЭК внедрили искусственный интеллект. Дальнейшая цифровая трансформация позволит увеличить долю автоматизации процессов до 80%, а совокупный уровень промышленной роботизации до 70%. При этом производительность труда увеличится в 1,5-2 раза", - сказано в статье. По прогнозам Минэнерго РФ, около 70% предприятий российского ТЭК к 2027 году будут применять технологии искусственного интеллекта в различных процессах. В январе Новак в статье для журнала "Энергетическая политика" сообщал, что ТЭК занимает третье место среди отраслей российской экономики по уровню готовности к внедрению искусственного интеллекта. В мае прошлого года при Минэнерго России был сформирован новый научно-технический совет (НТС) по вопросам научно-технологического развития топливно-энергетического комплекса, задача которого - создание и внедрение критически важных технологий для наукоемких областей ТЭК, следовало из статьи.

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александр новак, россия, тэк, искусственный интеллект