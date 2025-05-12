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Новак раскрыл степень оснащения предприятий ТЭК в России средствами ИИ - 12.05.2025, ПРАЙМ
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Новак раскрыл степень оснащения предприятий ТЭК в России средствами ИИ
Новак раскрыл степень оснащения предприятий ТЭК в России средствами ИИ - 12.05.2025, ПРАЙМ
Новак раскрыл степень оснащения предприятий ТЭК в России средствами ИИ
Уже 40% предприятий топливно-энергетического комплекса (ТЭК) внедрили искусственный интеллект в свою работу, и в дальнейшем цифровизация отрасли позволит... | 12.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-12T14:24+0300
2025-05-12T14:25+0300
александр новак
россия
тэк
искусственный интеллект
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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Уже 40% предприятий топливно-энергетического комплекса (ТЭК) внедрили искусственный интеллект в свою работу, и в дальнейшем цифровизация отрасли позволит увеличить производительность труда в 1,5-2 раза, такое мнение высказал вице-премьер РФ Александр Новак в авторской статье для журнала "Энергетическая политика". "Особое внимание будет уделено цифровизации. Уже 40% предприятий ТЭК внедрили искусственный интеллект. Дальнейшая цифровая трансформация позволит увеличить долю автоматизации процессов до 80%, а совокупный уровень промышленной роботизации до 70%. При этом производительность труда увеличится в 1,5-2 раза", - сказано в статье. По прогнозам Минэнерго РФ, около 70% предприятий российского ТЭК к 2027 году будут применять технологии искусственного интеллекта в различных процессах. В январе Новак в статье для журнала "Энергетическая политика" сообщал, что ТЭК занимает третье место среди отраслей российской экономики по уровню готовности к внедрению искусственного интеллекта. В мае прошлого года при Минэнерго России был сформирован новый научно-технический совет (НТС) по вопросам научно-технологического развития топливно-энергетического комплекса, задача которого - создание и внедрение критически важных технологий для наукоемких областей ТЭК, следовало из статьи.
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александр новак, россия, тэк, искусственный интеллект
Александр Новак, РОССИЯ, ТЭК, искусственный интеллект
14:24 12.05.2025 (обновлено: 14:25 12.05.2025)
 
Новак раскрыл степень оснащения предприятий ТЭК в России средствами ИИ

Новак: уже 40% предприятий ТЭК в России внедрили ИИ в свою работу

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСтрочки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука. "Кибератака"
Строчки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука. Кибератака - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Уже 40% предприятий топливно-энергетического комплекса (ТЭК) внедрили искусственный интеллект в свою работу, и в дальнейшем цифровизация отрасли позволит увеличить производительность труда в 1,5-2 раза, такое мнение высказал вице-премьер РФ Александр Новак в авторской статье для журнала "Энергетическая политика".
"Особое внимание будет уделено цифровизации. Уже 40% предприятий ТЭК внедрили искусственный интеллект. Дальнейшая цифровая трансформация позволит увеличить долю автоматизации процессов до 80%, а совокупный уровень промышленной роботизации до 70%. При этом производительность труда увеличится в 1,5-2 раза", - сказано в статье.
По прогнозам Минэнерго РФ, около 70% предприятий российского ТЭК к 2027 году будут применять технологии искусственного интеллекта в различных процессах.
!Работа за компьютером. Архивное фото. - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2025
Россия будет активно внедрять и масштабировать технологии ИИ
13:13
В январе Новак в статье для журнала "Энергетическая политика" сообщал, что ТЭК занимает третье место среди отраслей российской экономики по уровню готовности к внедрению искусственного интеллекта. В мае прошлого года при Минэнерго России был сформирован новый научно-технический совет (НТС) по вопросам научно-технологического развития топливно-энергетического комплекса, задача которого - создание и внедрение критически важных технологий для наукоемких областей ТЭК, следовало из статьи.
 
Александр НовакРОССИЯТЭКискусственный интеллект
 
 
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