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Фондовые индексы Европы растут после выхода новостей по мировой торговле

Фондовые индексы Европы растут после выхода новостей по мировой торговле - 12.05.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы Европы растут после выхода новостей по мировой торговле

Основные фондовые индексы Европы в понедельник растут после выхода новостей относительно мировой торговли, нефтяной сектор показывает заметную положительную... | 12.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-12T12:24+0300

2025-05-12T12:24+0300

2025-05-12T12:24+0300

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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в понедельник растут после выхода новостей относительно мировой торговли, нефтяной сектор показывает заметную положительную динамику, свидетельствуют данные торговых площадок. По состоянию на 12.11 мск британский индекс FTSE 100 поднимался на 0,44%, до 8 592,16 пункта, французский CAC 40 - на 1,42%, до 7 854,04 пункта, немецкий DAX - на 1,11%, до 23 750,93 пункта. Мировые инвесторы оценивают новости относительно торговых отношений между США и Китаем. Представители стран в субботу и воскресенье провели таможенные переговоры на высоком уровне. Вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн подчеркнул, что был достигнут значительный прогресс. Торговый представитель США Джеймисон Грир заявил, что в начальный период в 90 дней взаимные ставки таможенных пошлин будут снижены до 10% со стороны США, в то время как Китай снизит их до 15%, а затем до 10%, и отменит принятые им контрмеры. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Кроме того, у Соединенных Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная в связи с обвинениями в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками. Также в понедельник нефть марки Brent дорожает более чем на 2,5%, что способствует увеличению стоимости акций европейских энергетических компаний. Так, бумаги французской энергетической компании TotalEnergies поднимаются в цене на 2,6%, Eni - на 2,34%, Shell - на 2,16%, BP - на 2,36%.

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рынок, индексы, торги, европа