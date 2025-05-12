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Фондовые индексы США растут после новостей о снижении пошлин КНР и США

Фондовые индексы США растут после новостей о снижении пошлин КНР и США - 12.05.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы США растут после новостей о снижении пошлин КНР и США

Основные фондовые индексы США с началом недели растут на 2% и более после совместного заявления представителей Китая и США о снижении взаимных импортных пошлин, | 12.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-12T16:44+0300

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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США с началом недели растут на 2% и более после совместного заявления представителей Китая и США о снижении взаимных импортных пошлин, следует из данных торгов.По состоянию на 16.55 мск промышленный индекс Dow Jones подскакивал на 2,59% - до 42 317,72 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 3,65%, до 18 580,57 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 2,73%, до 5 814,78 пункта.Также акции таких американских компаний как Apple, Nvidia, Tesla и Amazon дорожают на 4,9%, 4,3%, 5,9% и 7,4% соответственно.Представители Китая и США в субботу и воскресенье провели таможенные переговоры на высоком уровне. Вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн подчеркнул, что был достигнут значительный прогресс. Торговый представитель США Джеймисон Грир заявил, что начальный период в 90 дней взаимные ставки таможенных пошлин будут снижены до 10% со стороны США, в то время как Китай снизит их до 15%, а затем до 10%, и отменит принятые им контрмеры."Более значительное, чем ожидалось, снижение пошлин между США и Китаем, пусть и временное, и создание рамок для дальнейшего обсуждения - это именно то, что фондовый рынок надеялся увидеть", - цитирует агентство Блумберг заместителя главного инвестиционного директора BMO Family Office Кэрол Шляйф (Carol Schleif).

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