https://1prime.ru/20250512/indiya-857472921.html

Индия открыла закрытые из-за обострения с Пакистаном аэропорты

Индия открыла закрытые из-за обострения с Пакистаном аэропорты - 12.05.2025, ПРАЙМ

Индия открыла закрытые из-за обострения с Пакистаном аэропорты

Индия открыла закрытые ранее из-за обострения с Пакистаном 32 аэропорта на севере и западе страны, сообщает телеканал News18. | 12.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-12T08:51+0300

2025-05-12T08:51+0300

2025-05-12T08:51+0300

индия

пакистан

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НЬЮ-ДЕЛИ, 12 мая – ПРАЙМ. Индия открыла закрытые ранее из-за обострения с Пакистаном 32 аэропорта на севере и западе страны, сообщает телеканал News18. Ранее власти Индии на фоне эскалации напряженности с Пакистаном сообщили о закрытии 32 из 487 аэропортов страны. Управление аэропортов Индии и соответствующие авиационные органы выпустили серию уведомлений для летчиков, объявляющих о временном закрытии 32 аэропортов по всей северной и западной Индии для всех гражданских полетов с 9 по 14 мая 2025 года (что соответствует 05:29 местного времени 15 мая 2025) по эксплуатационным причинам. "Управление аэропортов Индии и соответствующие авиационные органы выпустили уведомление для летчиков (NOTAM) об открытии 32 аэропортов в северной и западной частях страны, которые были закрыты для гражданских полетов на фоне растущей напряженности между Индией и Пакистаном", - отмечает телеканал. Там добавили, что уведомление для летчиков было выпущено после указаний ВВС Индии. Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после теракта рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате нападения террористов погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире. Ночью 7 мая минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В ведомстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь власти Пакистана заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли не менее 31 человека, 57 получили ранения. МИД Пакистана заявил, что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ. Индия и Пакистан 10 мая договорились прекратить все обстрелы и военные действия на земле, в воздухе и на море с 17.00 (14.30 мск) того же дня. Спустя несколько часов глава индийской союзной территории Джамму и Кашмир Омар Абдулла сообщил о звуках взрывов и работы ПВО Индии рядом с городом Сринагар, летней столицей Джамму и Кашмир. Однако уже вторую ночь подряд армия Индии заявляет, что не наблюдает нарушений со стороны Пакистана.

https://1prime.ru/20250511/konflikt-857463216.html

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