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Apple повысит цены на новую линейку iPhone, пишут СМИ

Apple повысит цены на новую линейку iPhone, пишут СМИ - 12.05.2025, ПРАЙМ

Apple повысит цены на новую линейку iPhone, пишут СМИ

Компания Apple планирует повысить цены на смартфоны iPhone 17, которые будут представлены осенью, относительно линейки самой последней пока 16-й модели,... | 12.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-12T17:11+0300

2025-05-12T17:11+0300

2025-05-12T17:11+0300

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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Компания Apple планирует повысить цены на смартфоны iPhone 17, которые будут представлены осенью, относительно линейки самой последней пока 16-й модели, сообщила газета Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. "Apple рассматривает повышение цен на осеннюю линейку iPhone, которое она совместит с новыми функциями и изменениями дизайна", - пишет издание. По данным источников газеты, новая линейка iPhone 17, которая будет представлена осенью, будет отличаться дизайном и форматом, что включает в себя ультратонкий корпус. Пока ее стоимость должна была составить 899 долларов, что эквивалентно текущей стоимости iPhone 16 Plus. "Компания намерена избежать любого сценария, при котором рост цен будет связан с американскими пошлинами на товары из Китая, где собирается большинство устройств Apple", - подчёркивает издание. Ранее в мае, отмечает WSJ, глава Apple Тим Кук заявил, что большинство iPhone, поставленных на рынок в США в апреле-июне, будут произведены в Индии. Как указывают источники, знакомые с цепочками поставок Apple, инфраструктура и технические возможности в стране позволяют массово производить самые прибыльные модели смартфонов компании Pro и Pro Max, однако не на таком уровне, какой обеспечен на производстве в Китае. Тем временем представители Китая и США в субботу и воскресенье провели таможенные переговоры на высоком уровне. Вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн подчеркнул, что был достигнут значительный прогресс. Торговый представитель США Джеймисон Грир заявил, что начальный период в 90 дней взаимные ставки таможенных пошлин будут снижены до 10% со стороны США, в то время как Китай снизит их до 15%, а затем до 10%, и отменит принятые им контрмеры. Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, смартфонов, умных часов и программного обеспечения.

https://1prime.ru/20250419/apple-856837202.html

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технологии, apple, iphone