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Суэцкий канал может предложить скидки 12-15% на транзитные сборы

Суэцкий канал может предложить скидки 12-15% на транзитные сборы - 12.05.2025, ПРАЙМ

Суэцкий канал может предложить скидки 12-15% на транзитные сборы

Суэцкий канал может предложить скидки на транзитные сборы в размере 12-15%, заявил глава администрации водной артерии Усама Рабиа. | 12.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-12T23:41+0300

2025-05-12T23:41+0300

2025-05-12T23:41+0300

экономика

суэцкий канал

египет

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КАИР, 12 мая - ПРАЙМ. Суэцкий канал может предложить скидки на транзитные сборы в размере 12-15%, заявил глава администрации водной артерии Усама Рабиа. Ранее президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что Суэцкий канал ежемесячно теряет 800 миллионов долларов из-за обстановки в регионе. По словам египетского лидера, страна потеряла в 2024 году около семи миллиардов долларов на фоне ситуации в Красном море, доходы Суэцкого канала упали более чем на 60% по сравнению с 2023 годом. "Да, мы рассматриваем (возможность скидок – ред.). Возможно, они будут на 12-15%", - сказал Рабиа телеканалу Sada El-Balad, отметив, что о скидках на транзитные сборы может быть объявлено в ближайшие дни. В марте правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) возобновило атаки по территории Израиля, после того как в середине марта США начали наносить удары по Йемену. Лидер хуситов Абдель Малик аль-Хуси заявлял, что возобновит атаки на связанные с Израилем суда в Красном и Аравийском морях, если Израиль продолжит блокаду палестинского сектора Газа.

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суэцкий канал

египет

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суэцкий канал, египет