Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суэцкий канал может предложить скидки 12-15% на транзитные сборы - 12.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250512/kanal-857502103.html
Суэцкий канал может предложить скидки 12-15% на транзитные сборы
Суэцкий канал может предложить скидки 12-15% на транзитные сборы - 12.05.2025, ПРАЙМ
Суэцкий канал может предложить скидки 12-15% на транзитные сборы
Суэцкий канал может предложить скидки на транзитные сборы в размере 12-15%, заявил глава администрации водной артерии Усама Рабиа. | 12.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-12T23:41+0300
2025-05-12T23:41+0300
экономика
суэцкий канал
египет
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0b/846175117_0:341:2428:1707_1920x0_80_0_0_30d981bad0c9655c5e3c76d4011905a3.jpg
КАИР, 12 мая - ПРАЙМ. Суэцкий канал может предложить скидки на транзитные сборы в размере 12-15%, заявил глава администрации водной артерии Усама Рабиа. Ранее президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что Суэцкий канал ежемесячно теряет 800 миллионов долларов из-за обстановки в регионе. По словам египетского лидера, страна потеряла в 2024 году около семи миллиардов долларов на фоне ситуации в Красном море, доходы Суэцкого канала упали более чем на 60% по сравнению с 2023 годом. "Да, мы рассматриваем (возможность скидок – ред.). Возможно, они будут на 12-15%", - сказал Рабиа телеканалу Sada El-Balad, отметив, что о скидках на транзитные сборы может быть объявлено в ближайшие дни. В марте правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) возобновило атаки по территории Израиля, после того как в середине марта США начали наносить удары по Йемену. Лидер хуситов Абдель Малик аль-Хуси заявлял, что возобновит атаки на связанные с Израилем суда в Красном и Аравийском морях, если Израиль продолжит блокаду палестинского сектора Газа.
https://1prime.ru/20250211/suets-854851934.html
суэцкий канал
египет
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0b/846175117_0:114:2428:1935_1920x0_80_0_0_b17daa89fbce6a7514ada1f227bc7d30.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
суэцкий канал, египет
Экономика, Суэцкий канал, ЕГИПЕТ
23:41 12.05.2025
 
Суэцкий канал может предложить скидки 12-15% на транзитные сборы

Суэцкий канал может предложить скидки на транзитные сборы в размере 12-15%

© Фото : Unsplash/Samuel HannaСуэцкий канал
Суэцкий канал - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2025
© Фото : Unsplash/Samuel Hanna
Читать Прайм в
Дзен Telegram
КАИР, 12 мая - ПРАЙМ. Суэцкий канал может предложить скидки на транзитные сборы в размере 12-15%, заявил глава администрации водной артерии Усама Рабиа.
Ранее президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что Суэцкий канал ежемесячно теряет 800 миллионов долларов из-за обстановки в регионе. По словам египетского лидера, страна потеряла в 2024 году около семи миллиардов долларов на фоне ситуации в Красном море, доходы Суэцкого канала упали более чем на 60% по сравнению с 2023 годом.
"Да, мы рассматриваем (возможность скидок – ред.). Возможно, они будут на 12-15%", - сказал Рабиа телеканалу Sada El-Balad, отметив, что о скидках на транзитные сборы может быть объявлено в ближайшие дни.
В марте правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) возобновило атаки по территории Израиля, после того как в середине марта США начали наносить удары по Йемену. Лидер хуситов Абдель Малик аль-Хуси заявлял, что возобновит атаки на связанные с Израилем суда в Красном и Аравийском морях, если Израиль продолжит блокаду палестинского сектора Газа.
Корабли, ждущие очереди на вход в Суэцкий канал - ПРАЙМ, 1920, 11.02.2025
На Суэцком канале начал работать новый участок
11 февраля, 18:08
 
ЭкономикаСуэцкий каналЕГИПЕТ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала