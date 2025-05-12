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Юрист предупредила о подводных камнях высокого кешбэка
Юрист предупредила о подводных камнях высокого кешбэка - 12.05.2025, ПРАЙМ
Юрист предупредила о подводных камнях высокого кешбэка
Желание граждан получить максимальную выгоду от кешбэка приводит к большому количеству мошеннических схем, жертвами которых становятся любители заработать. Об... | 12.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-12T02:02+0300
2025-05-12T02:02+0300
2025-05-12T02:02+0300
кешбэк
бизнес
общество
полина гусятникова
pg partners
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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Желание граждан получить максимальную выгоду от кешбэка приводит к большому количеству мошеннических схем, жертвами которых становятся любители заработать. Об этом рассказала агентству “Прайм" Полина Гусятникова, старший управляющий партнер юридической компании PG Partners.Например, сейчас очень популярна схема, когда Telegram-каналы предлагают поучаствовать в акциях якобы от известных брендов и получить кешбек на уровне 50-90%. Для этого необходимо подписаться на канал. Дальше аферисты чаще всего предлагают пройти по ссылке, указать телефон и ввести код из СМС. Как отмечает эксперт, этого делать категорически нельзя, ведь таким образом злоумышленники могут получить доступ к онлайн-банку, порталу Госуслуг и т.д.Первое, что надо запомнить тем, кто не хочет стать жертвой аферистов: кешбэк – это не волшебный инструмент, который позволяет зарабатывать деньги. “Это небольшая компенсация затраченной вами суммы. Чтобы получить кешбэк, надо потратить свои деньги, чем больше размер выгоды, тем большую сумму вы должны потратить”, - пояснила юрист.Поэтому не стоит верить в предложения, где вам предлагают кешбэк 50-70-90%. Стандартный размер, который дают организации с хорошей репутацией 1-3%, в моменты акций и спецпредложений выгода может достигать 10-15%. Но как правило, такие предложения всегда ограничены максимальной суммой. Например, кешбек составляет 10%, но не более 3 тысяч рублей в месяц."Ни одна честная финансовая организация не будет действовать себе в убыток, ее цель обогатиться за счет клиента, а не дать клиенту обогатиться за свой счет. Это простое правило необходимо запомнить, тогда риск оказаться обманутым аферистами будет ниже", - подытожила Гусятникова.
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кешбэк, бизнес, общество , полина гусятникова, pg partners
кешбэк, Бизнес, Общество , Полина Гусятникова, PG Partners
Юрист предупредила о подводных камнях высокого кешбэка
Юрист Гусятникова предупредила о риске попыток много заработать на кешбэке
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Желание граждан получить максимальную выгоду от кешбэка приводит к большому количеству мошеннических схем, жертвами которых становятся любители заработать. Об этом рассказала агентству “Прайм" Полина Гусятникова, старший управляющий партнер юридической компании PG Partners.
Например, сейчас очень популярна схема, когда Telegram-каналы предлагают поучаствовать в акциях якобы от известных брендов и получить кешбек на уровне 50-90%. Для этого необходимо подписаться на канал. Дальше аферисты чаще всего предлагают пройти по ссылке, указать телефон и ввести код из СМС. Как отмечает эксперт, этого делать категорически нельзя, ведь таким образом злоумышленники могут получить доступ к онлайн-банку, порталу Госуслуг и т.д.
Первое, что надо запомнить тем, кто не хочет стать жертвой аферистов: кешбэк – это не волшебный инструмент, который позволяет зарабатывать деньги. “Это небольшая компенсация затраченной вами суммы. Чтобы получить кешбэк, надо потратить свои деньги, чем больше размер выгоды, тем большую сумму вы должны потратить”, - пояснила юрист.
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Поэтому не стоит верить в предложения, где вам предлагают кешбэк 50-70-90%. Стандартный размер, который дают организации с хорошей репутацией 1-3%, в моменты акций и спецпредложений выгода может достигать 10-15%. Но как правило, такие предложения всегда ограничены максимальной суммой. Например, кешбек составляет 10%, но не более 3 тысяч рублей в месяц.
"Ни одна честная финансовая организация не будет действовать себе в убыток, ее цель обогатиться за счет клиента, а не дать клиенту обогатиться за свой счет. Это простое правило необходимо запомнить, тогда риск оказаться обманутым аферистами будет ниже", - подытожила Гусятникова.