https://1prime.ru/20250512/kiberataka-857493199.html

"Газпром-Медиа Холдинг" отразил одну из крупнейших кибератак в России

"Газпром-Медиа Холдинг" отразил одну из крупнейших кибератак в России - 12.05.2025, ПРАЙМ

"Газпром-Медиа Холдинг" отразил одну из крупнейших кибератак в России

"Газпром-Медиа Холдинг" 9 мая отразил одну из крупнейших кибератак в России на одну из своих цифровых платформ, мощность DDoS-атаки составила более 25 миллионов | 12.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-12T16:43+0300

2025-05-12T16:43+0300

2025-05-12T16:43+0300

технологии

россия

кибератака

ddos-атаки

https://cdnn.1prime.ru/img/82764/79/827647957_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_39e4c07ac3dcfaca3e57f73e73146dea.jpg

МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. "Газпром-Медиа Холдинг" 9 мая отразил одну из крупнейших кибератак в России на одну из своих цифровых платформ, мощность DDoS-атаки составила более 25 миллионов запросов в секунду, сообщил заместитель гендиректора холдинга Сергей Косинский. "Девятого мая служба кибербезопасности цифровых активов "Газпром-Медиа Холдинга" успешно отразила DDoS-атаку на одну из своих цифровых платформ. Мощность атаки превысила 1 Тбит/с и насчитывала более 25 миллионов запросов в секунду. Она стала одной из крупнейших кибератак в России", - сказал он. Его слова приводятся в сообщении пресс-службы Rutube. Отмечается, что цифровая платформа обеспечивает работоспособность телеканалов холдинга, спутникового оператора НТВ+ и онлайн кинотеатра "Премьер".

https://1prime.ru/20250417/rzhd-856769948.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, россия, кибератака, ddos-атаки