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"Газпром-Медиа Холдинг" отразил одну из крупнейших кибератак в России
"Газпром-Медиа Холдинг" отразил одну из крупнейших кибератак в России - 12.05.2025, ПРАЙМ
"Газпром-Медиа Холдинг" отразил одну из крупнейших кибератак в России
"Газпром-Медиа Холдинг" 9 мая отразил одну из крупнейших кибератак в России на одну из своих цифровых платформ, мощность DDoS-атаки составила более 25 миллионов | 12.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-12T16:43+0300
2025-05-12T16:43+0300
2025-05-12T16:43+0300
технологии
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кибератака
ddos-атаки
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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. "Газпром-Медиа Холдинг" 9 мая отразил одну из крупнейших кибератак в России на одну из своих цифровых платформ, мощность DDoS-атаки составила более 25 миллионов запросов в секунду, сообщил заместитель гендиректора холдинга Сергей Косинский. "Девятого мая служба кибербезопасности цифровых активов "Газпром-Медиа Холдинга" успешно отразила DDoS-атаку на одну из своих цифровых платформ. Мощность атаки превысила 1 Тбит/с и насчитывала более 25 миллионов запросов в секунду. Она стала одной из крупнейших кибератак в России", - сказал он. Его слова приводятся в сообщении пресс-службы Rutube. Отмечается, что цифровая платформа обеспечивает работоспособность телеканалов холдинга, спутникового оператора НТВ+ и онлайн кинотеатра "Премьер".
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технологии, россия, кибератака, ddos-атаки
Технологии, РОССИЯ, кибератака, DDoS-атаки
"Газпром-Медиа Холдинг" отразил одну из крупнейших кибератак в России
"Газпром-Медиа Холдинг" 9 мая отразил одну из крупнейших кибератак в России
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. "Газпром-Медиа Холдинг" 9 мая отразил одну из крупнейших кибератак в России на одну из своих цифровых платформ, мощность DDoS-атаки составила более 25 миллионов запросов в секунду, сообщил заместитель гендиректора холдинга Сергей Косинский.
"Девятого мая служба кибербезопасности цифровых активов "Газпром-Медиа Холдинга" успешно отразила DDoS-атаку на одну из своих цифровых платформ. Мощность атаки превысила 1 Тбит/с и насчитывала более 25 миллионов запросов в секунду. Она стала одной из крупнейших кибератак в России", - сказал он. Его слова приводятся в сообщении пресс-службы Rutube.
Отмечается, что цифровая платформа обеспечивает работоспособность телеканалов холдинга, спутникового оператора НТВ+ и онлайн кинотеатра "Премьер".
РЖД отразили 2,7 миллиона DDoS-атак на инфраструктуру