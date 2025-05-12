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Китай и США договорились о создании механизма консультаций

Китай и США договорились о создании механизма консультаций - 12.05.2025, ПРАЙМ

Китай и США договорились о создании механизма консультаций

Китай и США по итогам переговоров в Женеве договорились о создании механизма консультаций по торгово-экономическим вопросам, сообщило минкоммерции КНР. | 12.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-12T04:40+0300

2025-05-12T04:40+0300

2025-05-12T04:40+0300

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сша

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ПЕКИН, 12 мая – ПРАЙМ. Китай и США по итогам переговоров в Женеве договорились о создании механизма консультаций по торгово-экономическим вопросам, сообщило минкоммерции КНР. Китай и США с 10 по 11 мая провели в Женеве переговоры на высоком уровне по торгово-экономическим вопросам. Координатором с китайской стороны выступил вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн, со стороны США - министр финансов Скотт Бессент. "Стороны единодушно договорились создать китайско-американский механизм по торгово-экономическим вопросам. Стороны в кратчайшие сроки уточнят соответствующие детали, а 12 мая опубликуют совместное заявление по достигнутым договоренностям", - говорится в сообщении на сайте минкоммерции. Китай и США находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале президента США Дональд Трамп ввел пошлину в 10% на импорт всех товаров из КНР. В марте она была повышена до 20%, а Китай ответил тарифами на ввоз американской агропродукции. Новый виток эскалации произошел после введения Соединенными Штатами "взаимных" пошлин на импорт из других стран, в результате чего против Китая заработала ставка в 54%. В настоящее время эта пошлина достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%.

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мировая экономика, китай, сша, кнр, скотт бессент, дональд трамп, госсовет