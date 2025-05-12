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Китай приветствует усилия по достижению мира на Украине

Китай приветствует усилия по достижению мира на Украине - 12.05.2025, ПРАЙМ

Китай приветствует усилия по достижению мира на Украине

Китай приветствует все усилия, направленные на достижение мира на Украине, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь,... | 12.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-12T10:25+0300

2025-05-12T10:25+0300

2025-05-12T10:25+0300

политика

россия

украина

китай

переговоры

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ПЕКИН, 12 мая – ПРАЙМ. Китай приветствует все усилия, направленные на достижение мира на Украине, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя предложение РФ о возобновлении прямых переговоров с Украиной в Стамбуле. "Мы приветствуем все усилия, направленные на достижение мира, и надеемся, что все заинтересованные стороны продолжат вести диалог и переговоры с целью заключения справедливого, прочного, обязательного и приемлемого для всех сторон мирного соглашения, что в конечном итоге приведёт к политическому урегулированию украинского кризиса", - сказал Линь Цзянь. В воскресенье президент России Владимир Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Российский лидер подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал предложение Путина серьезным, отметив, что оно говорит о желании найти мирное решение. По словам Пескова, цель переговоров с Украиной - устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России.

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украина

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россия, украина, китай, переговоры