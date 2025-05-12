https://1prime.ru/20250512/kitay-857477257.html
Китай приветствует усилия по достижению мира на Украине
Китай приветствует усилия по достижению мира на Украине - 12.05.2025, ПРАЙМ
Китай приветствует усилия по достижению мира на Украине
Китай приветствует все усилия, направленные на достижение мира на Украине, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь,... | 12.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-12T10:25+0300
2025-05-12T10:25+0300
2025-05-12T10:25+0300
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ПЕКИН, 12 мая – ПРАЙМ. Китай приветствует все усилия, направленные на достижение мира на Украине, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя предложение РФ о возобновлении прямых переговоров с Украиной в Стамбуле. "Мы приветствуем все усилия, направленные на достижение мира, и надеемся, что все заинтересованные стороны продолжат вести диалог и переговоры с целью заключения справедливого, прочного, обязательного и приемлемого для всех сторон мирного соглашения, что в конечном итоге приведёт к политическому урегулированию украинского кризиса", - сказал Линь Цзянь. В воскресенье президент России Владимир Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Российский лидер подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал предложение Путина серьезным, отметив, что оно говорит о желании найти мирное решение. По словам Пескова, цель переговоров с Украиной - устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России.
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Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, КИТАЙ, переговоры
Китай приветствует усилия по достижению мира на Украине
МИД КНР: Китай приветствует все усилия, направленные на достижение мира на Украине
ПЕКИН, 12 мая – ПРАЙМ. Китай приветствует все усилия, направленные на достижение мира на Украине, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя предложение РФ о возобновлении прямых переговоров с Украиной в Стамбуле.
"Мы приветствуем все усилия, направленные на достижение мира, и надеемся, что все заинтересованные стороны продолжат вести диалог и переговоры с целью заключения справедливого, прочного, обязательного и приемлемого для всех сторон мирного соглашения, что в конечном итоге приведёт к политическому урегулированию украинского кризиса", - сказал Линь Цзянь.
В воскресенье президент России Владимир Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Российский лидер подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал предложение Путина серьезным, отметив, что оно говорит о желании найти мирное решение. По словам Пескова, цель переговоров с Украиной - устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России.
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