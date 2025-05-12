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Большое количество тел погибших украинских военных остается возле границы - 12.05.2025, ПРАЙМ
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Большое количество тел погибших украинских военных остается возле границы
Большое количество тел погибших украинских военных остается возле границы - 12.05.2025, ПРАЙМ
Большое количество тел погибших украинских военных остается возле границы
Большое количество тел погибших украинских военнослужащих остается возле госграницы в Курской области, передает корреспондент РИА Новости. | 12.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-12T05:02+0300
2025-05-12T05:02+0300
общество
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россия
рф
белгородская область
владимир путин
валерий герасимов
всу
вс рф
минобороны рф
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 мая – ПРАЙМ. Большое количество тел погибших украинских военнослужащих остается возле госграницы в Курской области, передает корреспондент РИА Новости. Множество тел погибших военнослужащих ВСУ находятся в лесопосадках на территории Курской области в нескольких километрах от государственной границы. Эти военнослужащие ВСУ были уничтожены в ходе боестолкновения с российскими десантниками. В воскресенье командир разведроты с позывным "Гром" сообщил РИА Новости, что российские десантники одного из подразделений ВДВ отражают атаки ВСУ, отдельные группы которых пытаются подойти к госгранице в Курской области. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что попытки украинских войск проникнуть на территорию России в дни празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне не имели военного значения, а носили провокационный характер. Он подчеркнул, что за три дня объявленного РФ прекращения огня было предпринято пять целенаправленных попыток нападения на государственную границу Российской Федерации в районе Курской области и на стыке с Белгородской областью. В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого были освобождены город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов, среди которых - Гуево и Олешня. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 75 тысяч человек, сообщало Минобороны РФ. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.
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общество , россия, рф, белгородская область, владимир путин, валерий герасимов, всу, вс рф, минобороны рф
Общество , Экономика, РОССИЯ, РФ, Белгородская область, Владимир Путин, Валерий Герасимов, ВСУ, ВС РФ, Минобороны РФ
05:02 12.05.2025
 
Большое количество тел погибших украинских военных остается возле границы

Большое количество тел погибших украинских военных остается возле госграницы под Курском

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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 мая – ПРАЙМ. Большое количество тел погибших украинских военнослужащих остается возле госграницы в Курской области, передает корреспондент РИА Новости.
Множество тел погибших военнослужащих ВСУ находятся в лесопосадках на территории Курской области в нескольких километрах от государственной границы. Эти военнослужащие ВСУ были уничтожены в ходе боестолкновения с российскими десантниками.
В воскресенье командир разведроты с позывным "Гром" сообщил РИА Новости, что российские десантники одного из подразделений ВДВ отражают атаки ВСУ, отдельные группы которых пытаются подойти к госгранице в Курской области.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что попытки украинских войск проникнуть на территорию России в дни празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне не имели военного значения, а носили провокационный характер. Он подчеркнул, что за три дня объявленного РФ прекращения огня было предпринято пять целенаправленных попыток нападения на государственную границу Российской Федерации в районе Курской области и на стыке с Белгородской областью.
В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого были освобождены город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов, среди которых - Гуево и Олешня. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 75 тысяч человек, сообщало Минобороны РФ. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.
 
ЭкономикаОбществоРОССИЯРФБелгородская областьВладимир ПутинВалерий ГерасимовВСУВС РФМинобороны РФ
 
 
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