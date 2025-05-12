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Большое количество тел погибших украинских военных остается возле границы
Большое количество тел погибших украинских военных остается возле границы - 12.05.2025, ПРАЙМ
Большое количество тел погибших украинских военных остается возле границы
Большое количество тел погибших украинских военнослужащих остается возле госграницы в Курской области, передает корреспондент РИА Новости. | 12.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-12T05:02+0300
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 мая – ПРАЙМ. Большое количество тел погибших украинских военнослужащих остается возле госграницы в Курской области, передает корреспондент РИА Новости.
Множество тел погибших военнослужащих ВСУ находятся в лесопосадках на территории Курской области в нескольких километрах от государственной границы. Эти военнослужащие ВСУ были уничтожены в ходе боестолкновения с российскими десантниками.
В воскресенье командир разведроты с позывным "Гром" сообщил РИА Новости, что российские десантники одного из подразделений ВДВ отражают атаки ВСУ, отдельные группы которых пытаются подойти к госгранице в Курской области.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что попытки украинских войск проникнуть на территорию России в дни празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне не имели военного значения, а носили провокационный характер. Он подчеркнул, что за три дня объявленного РФ прекращения огня было предпринято пять целенаправленных попыток нападения на государственную границу Российской Федерации в районе Курской области и на стыке с Белгородской областью.
В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого были освобождены город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов, среди которых - Гуево и Олешня. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 75 тысяч человек, сообщало Минобороны РФ. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.
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общество , россия, рф, белгородская область, владимир путин, валерий герасимов, всу, вс рф, минобороны рф
Общество , Экономика, РОССИЯ, РФ, Белгородская область, Владимир Путин, Валерий Герасимов, ВСУ, ВС РФ, Минобороны РФ
Большое количество тел погибших украинских военных остается возле границы
Большое количество тел погибших украинских военных остается возле госграницы под Курском
КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 мая – ПРАЙМ. Большое количество тел погибших украинских военнослужащих остается возле госграницы в Курской области, передает корреспондент РИА Новости.
Множество тел погибших военнослужащих ВСУ находятся в лесопосадках на территории Курской области в нескольких километрах от государственной границы. Эти военнослужащие ВСУ были уничтожены в ходе боестолкновения с российскими десантниками.
В воскресенье командир разведроты с позывным "Гром" сообщил РИА Новости, что российские десантники одного из подразделений ВДВ отражают атаки ВСУ, отдельные группы которых пытаются подойти к госгранице в Курской области.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что попытки украинских войск проникнуть на территорию России в дни празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне не имели военного значения, а носили провокационный характер. Он подчеркнул, что за три дня объявленного РФ прекращения огня было предпринято пять целенаправленных попыток нападения на государственную границу Российской Федерации в районе Курской области и на стыке с Белгородской областью.
В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого были освобождены город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов, среди которых - Гуево и Олешня. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 75 тысяч человек, сообщало Минобороны РФ. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.