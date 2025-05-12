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Криптокомпания, основанная сыном Трампа, проведет сделку слияния - 12.05.2025, ПРАЙМ
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Криптокомпания, основанная сыном Трампа, проведет сделку слияния
Криптокомпания, основанная сыном Трампа, проведет сделку слияния - 12.05.2025, ПРАЙМ
Криптокомпания, основанная сыном Трампа, проведет сделку слияния
Американская компания American Bitcoin, специализирующаяся на майнинге биткоина и развитии его стратегического резерва, одним из основателей и руководителей... | 12.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-12T23:30+0300
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ВАШИНГТОН, 12 мая - ПРАЙМ. Американская компания American Bitcoin, специализирующаяся на майнинге биткоина и развитии его стратегического резерва, одним из основателей и руководителей которой является сын президента США Эрик Трамп, в понедельник объявила о слиянии с другой организацией Gryphon Digital Mining с целью выхода на фондовую биржу. "Корпорация American Bitcoin… сегодня объявила о заключении окончательного соглашения о слиянии с Gryphon Digital Mining, в соответствии с которым Gryphon приобретет American Bitcoin в сделке по слиянию акций за акции. После закрытия объединенная компания будет работать под брендом American Bitcoin под руководством менеджмента и совета директоров American Bitcoin", - указано в опубликованном заявлении. Как отмечается в релизе компании, после завершения процедуры объединенная компания будет торговаться на американской фондовой бирже Nasdaq. В сообщении также приводятся слова президентского отпрыска, который занимает должность стратегического директора American Bitcoin, о том, что сделка по слиянию обеспечит доступ инвесторов к инвестиционной платформе. "Сегодняшнее объявление знаменует важную веху на этом пути, приближая нас к тому, чтобы предоставлять каждому инвестору доступ к специализированной платформе, разработанной для увеличения и долгосрочного создания стоимости", - добавил Эрик Трамп. Завершение сделки ожидается в третьем квартале 2025 года. По ее условиям, нынешним владельцам American Bitcoin будет принадлежать порядка 98% объединенной компании. Управлять новой структурой будет нынешний совет директоров и руководство American Bitcoin, включая, как отмечается, и Эрика Трампа. Согласно приведенной на сайте American Bitcoin информации, компания была создана в начале 2025 года в партнерстве с Эриком Трампом для создания "крупнейшего в мире и наиболее эффективного майнера биткоина наряду с надежным стратегическим резервом биткоина".
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23:30 12.05.2025 (обновлено: 23:31 12.05.2025)
 
Криптокомпания, основанная сыном Трампа, проведет сделку слияния

Криптокомпания, основанная сыном Трампа, проведет сделку слияния с выходом на биржу Nasdaq

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкСувенирные монеты с логотипами криптовалюты.
Сувенирные монеты с логотипами криптовалюты. - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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ВАШИНГТОН, 12 мая - ПРАЙМ. Американская компания American Bitcoin, специализирующаяся на майнинге биткоина и развитии его стратегического резерва, одним из основателей и руководителей которой является сын президента США Эрик Трамп, в понедельник объявила о слиянии с другой организацией Gryphon Digital Mining с целью выхода на фондовую биржу.
"Корпорация American Bitcoin… сегодня объявила о заключении окончательного соглашения о слиянии с Gryphon Digital Mining, в соответствии с которым Gryphon приобретет American Bitcoin в сделке по слиянию акций за акции. После закрытия объединенная компания будет работать под брендом American Bitcoin под руководством менеджмента и совета директоров American Bitcoin", - указано в опубликованном заявлении.
Как отмечается в релизе компании, после завершения процедуры объединенная компания будет торговаться на американской фондовой бирже Nasdaq.
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В сообщении также приводятся слова президентского отпрыска, который занимает должность стратегического директора American Bitcoin, о том, что сделка по слиянию обеспечит доступ инвесторов к инвестиционной платформе.
"Сегодняшнее объявление знаменует важную веху на этом пути, приближая нас к тому, чтобы предоставлять каждому инвестору доступ к специализированной платформе, разработанной для увеличения и долгосрочного создания стоимости", - добавил Эрик Трамп.
Завершение сделки ожидается в третьем квартале 2025 года. По ее условиям, нынешним владельцам American Bitcoin будет принадлежать порядка 98% объединенной компании. Управлять новой структурой будет нынешний совет директоров и руководство American Bitcoin, включая, как отмечается, и Эрика Трампа.
Согласно приведенной на сайте American Bitcoin информации, компания была создана в начале 2025 года в партнерстве с Эриком Трампом для создания "крупнейшего в мире и наиболее эффективного майнера биткоина наряду с надежным стратегическим резервом биткоина".
 
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