https://1prime.ru/20250512/kriptokompaniya-857501963.html

Криптокомпания, основанная сыном Трампа, проведет сделку слияния

Криптокомпания, основанная сыном Трампа, проведет сделку слияния - 12.05.2025, ПРАЙМ

Криптокомпания, основанная сыном Трампа, проведет сделку слияния

Американская компания American Bitcoin, специализирующаяся на майнинге биткоина и развитии его стратегического резерва, одним из основателей и руководителей... | 12.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-12T23:30+0300

2025-05-12T23:30+0300

2025-05-12T23:31+0300

криптовалюта

nasdaq

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/83430/96/834309658_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_71c1339a4a97f0288aae77628d6352b5.jpg

ВАШИНГТОН, 12 мая - ПРАЙМ. Американская компания American Bitcoin, специализирующаяся на майнинге биткоина и развитии его стратегического резерва, одним из основателей и руководителей которой является сын президента США Эрик Трамп, в понедельник объявила о слиянии с другой организацией Gryphon Digital Mining с целью выхода на фондовую биржу. "Корпорация American Bitcoin… сегодня объявила о заключении окончательного соглашения о слиянии с Gryphon Digital Mining, в соответствии с которым Gryphon приобретет American Bitcoin в сделке по слиянию акций за акции. После закрытия объединенная компания будет работать под брендом American Bitcoin под руководством менеджмента и совета директоров American Bitcoin", - указано в опубликованном заявлении. Как отмечается в релизе компании, после завершения процедуры объединенная компания будет торговаться на американской фондовой бирже Nasdaq. В сообщении также приводятся слова президентского отпрыска, который занимает должность стратегического директора American Bitcoin, о том, что сделка по слиянию обеспечит доступ инвесторов к инвестиционной платформе. "Сегодняшнее объявление знаменует важную веху на этом пути, приближая нас к тому, чтобы предоставлять каждому инвестору доступ к специализированной платформе, разработанной для увеличения и долгосрочного создания стоимости", - добавил Эрик Трамп. Завершение сделки ожидается в третьем квартале 2025 года. По ее условиям, нынешним владельцам American Bitcoin будет принадлежать порядка 98% объединенной компании. Управлять новой структурой будет нынешний совет директоров и руководство American Bitcoin, включая, как отмечается, и Эрика Трампа. Согласно приведенной на сайте American Bitcoin информации, компания была создана в начале 2025 года в партнерстве с Эриком Трампом для создания "крупнейшего в мире и наиболее эффективного майнера биткоина наряду с надежным стратегическим резервом биткоина".

https://1prime.ru/20250408/fortune-856481354.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

nasdaq, сша