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В Елисейском дворце прокомментировали ситуацию с носовым платком Макрона - 12.05.2025, ПРАЙМ
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В Елисейском дворце прокомментировали ситуацию с носовым платком Макрона
В Елисейском дворце прокомментировали ситуацию с носовым платком Макрона - 12.05.2025, ПРАЙМ
В Елисейском дворце прокомментировали ситуацию с носовым платком Макрона
Елисейский дворец, комментируя обсуждения пользователей соцсети X вокруг президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Фридриха Мерца, которые... | 12.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-12T08:34+0300
2025-05-12T08:34+0300
общество
франция
германия
эммануэль макрон
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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Елисейский дворец, комментируя обсуждения пользователей соцсети X вокруг президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Фридриха Мерца, которые пытались что-то спрятать от репортеров во время поездки в Киев, заявил, что "враги Франции" пытаются выставить носовой платок свертком с наркотиками. Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс опубликовало видео из купе поезда, где находились европейские лидеры, направлявшиеся в Киев для участия во встрече так называемой "коалиции желающих". На видео запечатлено, что на столе перед президентом Франции Эммануэлем Макроном лежал белый предмет, напоминающий сверток или комок бумаги, а перед канцлером Германии Фридрихом Мерцем - что-то напоминающее ложку или палочку. При виде камер лидеры попытались спрятать их. Пользователи социальной сети X предположили, что это могли быть наркотики и ложка для его употребления. "Когда европейское единство становится неудобным, дезинформация заходит настолько далеко, что выставляет простую бумажную салфетку наркотиками", - говорится в сообщении Елисейского дворца в соцсети X. Он указал на то, что подобные "фейковые новости" распространяют "враги Франции, как внешние, так и внутренние". Дворец сопроводил сообщение фотографией салфетки на столе перед Макроном. "Это салфетка. Она для того, чтобы в нее сморкаться", - написано на фотографии.
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общество , франция, германия, эммануэль макрон
Общество , ФРАНЦИЯ, ГЕРМАНИЯ, Эммануэль Макрон
08:34 12.05.2025
 
В Елисейском дворце прокомментировали ситуацию с носовым платком Макрона

Елисейский дворец: враги Франции пытались выставить платок свертком с наркотиками

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкЭммануэль Макрон
Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Елисейский дворец, комментируя обсуждения пользователей соцсети X вокруг президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Фридриха Мерца, которые пытались что-то спрятать от репортеров во время поездки в Киев, заявил, что "враги Франции" пытаются выставить носовой платок свертком с наркотиками.
Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс опубликовало видео из купе поезда, где находились европейские лидеры, направлявшиеся в Киев для участия во встрече так называемой "коалиции желающих". На видео запечатлено, что на столе перед президентом Франции Эммануэлем Макроном лежал белый предмет, напоминающий сверток или комок бумаги, а перед канцлером Германии Фридрихом Мерцем - что-то напоминающее ложку или палочку. При виде камер лидеры попытались спрятать их. Пользователи социальной сети X предположили, что это могли быть наркотики и ложка для его употребления.
"Когда европейское единство становится неудобным, дезинформация заходит настолько далеко, что выставляет простую бумажную салфетку наркотиками", - говорится в сообщении Елисейского дворца в соцсети X.
Он указал на то, что подобные "фейковые новости" распространяют "враги Франции, как внешние, так и внутренние".
Дворец сопроводил сообщение фотографией салфетки на столе перед Макроном. "Это салфетка. Она для того, чтобы в нее сморкаться", - написано на фотографии.
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