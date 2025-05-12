https://1prime.ru/20250512/makron-857472635.html

В Елисейском дворце прокомментировали ситуацию с носовым платком Макрона

В Елисейском дворце прокомментировали ситуацию с носовым платком Макрона - 12.05.2025, ПРАЙМ

В Елисейском дворце прокомментировали ситуацию с носовым платком Макрона

Елисейский дворец, комментируя обсуждения пользователей соцсети X вокруг президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Фридриха Мерца, которые... | 12.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-12T08:34+0300

2025-05-12T08:34+0300

2025-05-12T08:34+0300

общество

франция

германия

эммануэль макрон

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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Елисейский дворец, комментируя обсуждения пользователей соцсети X вокруг президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Фридриха Мерца, которые пытались что-то спрятать от репортеров во время поездки в Киев, заявил, что "враги Франции" пытаются выставить носовой платок свертком с наркотиками. Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс опубликовало видео из купе поезда, где находились европейские лидеры, направлявшиеся в Киев для участия во встрече так называемой "коалиции желающих". На видео запечатлено, что на столе перед президентом Франции Эммануэлем Макроном лежал белый предмет, напоминающий сверток или комок бумаги, а перед канцлером Германии Фридрихом Мерцем - что-то напоминающее ложку или палочку. При виде камер лидеры попытались спрятать их. Пользователи социальной сети X предположили, что это могли быть наркотики и ложка для его употребления. "Когда европейское единство становится неудобным, дезинформация заходит настолько далеко, что выставляет простую бумажную салфетку наркотиками", - говорится в сообщении Елисейского дворца в соцсети X. Он указал на то, что подобные "фейковые новости" распространяют "враги Франции, как внешние, так и внутренние". Дворец сопроводил сообщение фотографией салфетки на столе перед Макроном. "Это салфетка. Она для того, чтобы в нее сморкаться", - написано на фотографии.

https://1prime.ru/20250511/makron-857466636.html

франция

германия

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общество , франция, германия, эммануэль макрон