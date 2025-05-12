https://1prime.ru/20250512/manturov-857478505.html

Мантуров рассказал о планах по строительству гражданских судов

Мантуров рассказал о планах по строительству гражданских судов - 12.05.2025, ПРАЙМ

Мантуров рассказал о планах по строительству гражданских судов

Российские верфи, согласно базовому сценарию развития судостроения, до 2036 года построят более 1,6 тысячи гражданских судов и морской техники, сообщил первый... | 12.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-12T10:44+0300

2025-05-12T10:44+0300

2025-05-12T10:44+0300

россия

денис мантуров

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МОСКВА, 12 мая – ПРАЙМ. Российские верфи, согласно базовому сценарию развития судостроения, до 2036 года построят более 1,6 тысячи гражданских судов и морской техники, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "В базовом сценарии до 2036 года на российских верфях предполагается постройка более 1 600 единиц гражданских судов и морской техники. В числе приоритета суда для Северного морского пути и транспортного коридора "Север - Юг". Акцент сделан на развитии компетенций по крупнотоннажным проектам", - сообщил Мантуров. Первый вице-премьер РФ отметил, что повышенное внимание в России уделяется строительству ледоколов, судов обеспечения и технического обслуживания.

https://1prime.ru/20250512/sudostroenie-857478243.html

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россия, денис мантуров