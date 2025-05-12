https://1prime.ru/20250512/manturov-857478505.html
Мантуров рассказал о планах по строительству гражданских судов
Мантуров рассказал о планах по строительству гражданских судов - 12.05.2025, ПРАЙМ
Мантуров рассказал о планах по строительству гражданских судов
Российские верфи, согласно базовому сценарию развития судостроения, до 2036 года построят более 1,6 тысячи гражданских судов и морской техники, сообщил первый... | 12.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-12T10:44+0300
2025-05-12T10:44+0300
2025-05-12T10:44+0300
россия
денис мантуров
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МОСКВА, 12 мая – ПРАЙМ. Российские верфи, согласно базовому сценарию развития судостроения, до 2036 года построят более 1,6 тысячи гражданских судов и морской техники, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "В базовом сценарии до 2036 года на российских верфях предполагается постройка более 1 600 единиц гражданских судов и морской техники. В числе приоритета суда для Северного морского пути и транспортного коридора "Север - Юг". Акцент сделан на развитии компетенций по крупнотоннажным проектам", - сообщил Мантуров. Первый вице-премьер РФ отметил, что повышенное внимание в России уделяется строительству ледоколов, судов обеспечения и технического обслуживания.
https://1prime.ru/20250512/sudostroenie-857478243.html
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россия, денис мантуров
Мантуров рассказал о планах по строительству гражданских судов
Мантуров: российские верфи до 2036 года построят более 1,6 тыс гражданских судов
МОСКВА, 12 мая – ПРАЙМ. Российские верфи, согласно базовому сценарию развития судостроения, до 2036 года построят более 1,6 тысячи гражданских судов и морской техники, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
"В базовом сценарии до 2036 года на российских верфях предполагается постройка более 1 600 единиц гражданских судов и морской техники. В числе приоритета суда для Северного морского пути и транспортного коридора "Север - Юг". Акцент сделан на развитии компетенций по крупнотоннажным проектам", - сообщил Мантуров.
Первый вице-премьер РФ отметил, что повышенное внимание в России уделяется строительству ледоколов, судов обеспечения и технического обслуживания.
Правительство направит 500 миллиардов рублей на поддержку судостроения