https://1prime.ru/20250512/med-857474450.html

Стоимость меди поднимается после торговых переговоров между США и КНР

Стоимость меди поднимается после торговых переговоров между США и КНР - 12.05.2025, ПРАЙМ

Стоимость меди поднимается после торговых переговоров между США и КНР

Стоимость меди в понедельник растет после проведения переговоров по торговой политике между США и Китаем, свидетельствуют данные торгов. | 12.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-12T09:21+0300

2025-05-12T09:21+0300

2025-05-12T09:21+0300

экономика

рынок

торги

китай

сша

женева

скотт бессент

comex

госсовет

https://cdnn.1prime.ru/img/84136/06/841360686_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_24ebae0f013774d9b3924e153cd49f82.jpg

МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Стоимость меди в понедельник растет после проведения переговоров по торговой политике между США и Китаем, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.11 мск июльский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 1,07%, до 4,703 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов пятницы стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,15%, до 9 445,5 доллара, алюминия - на 0,21%, до 2 417,5 доллара, стоимость цинка - на 1,32%, до 2 653,5 доллара. Китай и США с 10 по 11 мая провели в Женеве переговоры на высоком уровне по торгово-экономическим вопросам. Координатором с китайской стороны выступил вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн, со стороны США - министр финансов Скотт Бессент. Совместное заявление по прошедшим переговорам будет опубликовано в понедельник. Переговоры двух стран по торговым вопросам в Женеве заложили основу для дальнейшего устранения разногласий, заявил Хэ Лифэн. Китай является крупнейшим потребителем и импортером на рынке меди, поэтому инвесторы следят за макроэкономическими новостями по стране.

https://1prime.ru/20250507/med-857347735.html

китай

сша

женева

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, китай, сша, женева, скотт бессент, comex, госсовет