https://1prime.ru/20250512/med-857474450.html
Стоимость меди поднимается после торговых переговоров между США и КНР
Стоимость меди поднимается после торговых переговоров между США и КНР - 12.05.2025, ПРАЙМ
Стоимость меди поднимается после торговых переговоров между США и КНР
Стоимость меди в понедельник растет после проведения переговоров по торговой политике между США и Китаем, свидетельствуют данные торгов. | 12.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-12T09:21+0300
2025-05-12T09:21+0300
2025-05-12T09:21+0300
экономика
рынок
торги
китай
сша
женева
скотт бессент
comex
госсовет
https://cdnn.1prime.ru/img/84136/06/841360686_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_24ebae0f013774d9b3924e153cd49f82.jpg
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Стоимость меди в понедельник растет после проведения переговоров по торговой политике между США и Китаем, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.11 мск июльский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 1,07%, до 4,703 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов пятницы стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,15%, до 9 445,5 доллара, алюминия - на 0,21%, до 2 417,5 доллара, стоимость цинка - на 1,32%, до 2 653,5 доллара. Китай и США с 10 по 11 мая провели в Женеве переговоры на высоком уровне по торгово-экономическим вопросам. Координатором с китайской стороны выступил вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн, со стороны США - министр финансов Скотт Бессент. Совместное заявление по прошедшим переговорам будет опубликовано в понедельник. Переговоры двух стран по торговым вопросам в Женеве заложили основу для дальнейшего устранения разногласий, заявил Хэ Лифэн. Китай является крупнейшим потребителем и импортером на рынке меди, поэтому инвесторы следят за макроэкономическими новостями по стране.
https://1prime.ru/20250507/med-857347735.html
китай
сша
женева
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84136/06/841360686_125:0:2258:1600_1920x0_80_0_0_6db0c9963c13285e16366eac1425cbd4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, торги, китай, сша, женева, скотт бессент, comex, госсовет
Экономика, Рынок, Торги, КИТАЙ, США, ЖЕНЕВА, Скотт Бессент, Comex, Госсовет
Стоимость меди поднимается после торговых переговоров между США и КНР
Медь дорожает после переговоров между США и КНР по торгово-экономическим вопросам
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Стоимость меди в понедельник растет после проведения переговоров по торговой политике между США и Китаем, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.11 мск июльский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 1,07%, до 4,703 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов пятницы стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,15%, до 9 445,5 доллара, алюминия - на 0,21%, до 2 417,5 доллара, стоимость цинка - на 1,32%, до 2 653,5 доллара.
Китай и США с 10 по 11 мая провели в Женеве переговоры на высоком уровне по торгово-экономическим вопросам. Координатором с китайской стороны выступил вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн, со стороны США - министр финансов Скотт Бессент. Совместное заявление по прошедшим переговорам будет опубликовано в понедельник.
Переговоры двух стран по торговым вопросам в Женеве заложили основу для дальнейшего устранения разногласий, заявил Хэ Лифэн.
Китай является крупнейшим потребителем и импортером на рынке меди, поэтому инвесторы следят за макроэкономическими новостями по стране.
Стоимость меди снижается более чем на 1%