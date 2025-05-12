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Минфин подготовил проект о лицензировании торговли табачной продукцией

Минфин подготовил проект о лицензировании торговли табачной продукцией - 12.05.2025, ПРАЙМ

Минфин подготовил проект о лицензировании торговли табачной продукцией

Минфин РФ подготовил законопроект, предусматривающий с марта 2026 года поэтапное введение лицензирования на оптовую и розничную торговлю табачной и... | 12.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-12T09:58+0300

2025-05-12T09:58+0300

2025-05-12T09:58+0300

россия

минфин

росалкогольтабакконтроль

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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Минфин РФ подготовил законопроект, предусматривающий с марта 2026 года поэтапное введение лицензирования на оптовую и розничную торговлю табачной и никотинсодержащей продукцией, полномочия планируется разделить между Росалкогольтабакконтролем и региональными органами исполнительной власти; документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. "В целях последовательного развития нормативно-правового регулирования табачной отрасли, направленного на борьбу с нелегальным рынком, разработан проект федерального закона.., который предусматривает введение лицензирования деятельности по оптовой и розничной торговле табачной и никотинсодержащей продукцией", - говорится в пояснительной записке к проекту. "При этом планируется поэтапное введение лицензирования: с 1 марта 2026 года до 1 сентября 2026 года будет осуществляться выдача лицензий при соответствии соискателей требованиям по регистрации в информационной системе мониторинга, уплате государственной пошлины и отсутствию налоговой задолженности; с 1 сентября 2026 года будет введен запрет осуществления оптовой и розничной торговли продукцией без лицензии; с 1 сентября 2026 года до 1 сентября 2027 года будет установлен переходный период для приведения объектов розничной торговли в соответствие лицензионным требованиям", - говорится там. Отмечается, что законопроект подготовлен для продолжения борьбы с нелегальным рынком. "С 1 марта 2024 года в сфере табачного рынка подлежат лицензированию производство, экспорт и импорт табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства. Вместе с тем лицензирование деятельности по оптовому и розничному обороту табачной продукции и никотинсодержащей продукции законодательством в области производства и оборота табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства не предусмотрено", - сказано в пояснительной записке к документу. Проектом предлагается, что лицензированию будут подлежать закупка, хранение и поставка табачной продукции, никотинсодержащей продукции, сырья и никотинового сырья (оптовая торговля), розничная продажа табачной и никотинсодержащей продукции, а также развозная торговля указанной продукцией. Заниматься выдачей и аннулированием лицензий на оптовую торговлю будет Росалкогольтабакконтроль, а лицензий на розничную и развозную торговлю - органы исполнительной власти субъектов РФ, говорится в записке. При этом субъекты РФ смогут устанавливать своими законами дополнительные ограничения мест розничной продажи табачной и никотинсодержащей продукции, а также увеличивать минимальный размер площади торгового объекта, но не более чем в пять раз, отмечается в пояснительной записке. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЛИЦЕНЗИЙ Чтобы получить лицензию и осуществлять вышеуказанные виды деятельности, будет установлен ряд лицензионных требований, отмечает Минфин РФ. Большая часть из них является требованиями, которые в настоящее время уже установлены российским законодательством: наличие регистрации в госинформсистеме мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, соблюдение запретов и ограничений, установленных законом от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ. Кроме того, розничные торговые объекты должны будут иметь в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или в аренде (на срок более года) торговый объект площадью не менее пяти квадратных метров (для осуществления розничной торговли), не иметь налоговой задолженности более 3 тысяч рублей, а также уплатить госпошлину за выдачу лицензии. "В целях установления размера государственной пошлины за действия лицензирующих органов, связанные с лицензированием деятельности по оптовой и розничной торговле табачной продукцией и никотинсодержащей продукцией, будут предусмотрены соответствующие изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации", - указывается в записке. "Осуществление оптовой и розничной торговли табачной и никотинсодержащей продукцией без лицензии повлечет административную и уголовную ответственность. В связи с этим потребуется внесение изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации", - отмечает Минфин.

https://1prime.ru/20250303/rossija-855399725.html

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россия, минфин, росалкогольтабакконтроль